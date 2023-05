Jordan de Souza nommé directeur général de la musique à Dortmund

Le chef canadien Jordan De Souza, né à Toronto et formé à Montréal, a été nommé Generalmusikdirektor (« GMD » — Directeur général de la musique) de la ville de Dortmund, en Allemagne. Ce titre en fait le responsable de l’Opéra, sacré « Meilleur Opéra d’Allemagne » en 2022, et de l’Orchestre symphonique, les Dortmunder Philharmoniker.

Jordan de Souza glane ce poste l’année de ses 35 ans, moins d’un mois après son apparition à la tête de l’orchestre qui avait soulevé l’enthousiasme dans des extraits de Porgy and Bess de Gershwin, La mer de Debussy et Le tombeau de Couperin de Ravel, lors duquel il dirigeait aussi les membres du Choeur philharmonique tchèque de Brno.

La carrière de Jordan de Souza s’est fortement implantée en Europe depuis plusieurs années, à partir de sa nomination comme chef principal de l’Opéra comique de Berlin, où il a travaillé entre 2017 et 2020 aux côtés du sulfureux directeur Barrie Kosky à des productions qui ont attiré une forte attention.

Dans une entrevue en mai 2022 au Devoir, celui que nous avons surnommé depuis 2016 « le monsieur 100 000 volts du classique » appelé à diriger en Allemagne, en Angleterre et en Amérique du Nord, se posait des questions sur son avenir : « Je suis chez moi dans une maison d’opéra. Le travail d’équipe est très important, tout comme la vie de famille dans une ville sans être obligé de toujours voyager. »

Marié à la soprano Jana Miller, père de deux jeunes enfants, Jordan de Souza a sept frères et soeurs. Ses parents, venus à Montréal depuis l’Inde dans les années 1970, ont déménagé à Toronto dans les années 1980, où est né en 1988. Jordan a ensuite déménagé à Montréal à 17 ans pour se former à la musique.

En mai 2022, le chef canadien, qui souhaitait équilibrer répertoire lyrique et symphonique, n’avait pas de mots assez forts pour vanter les acquis de l’expérience de Kapellmeister, celle amenant des chefs dans la fosse soir après soir à diriger du répertoire d’opéra. Ce fut, pendant des décennies, la voie naturelle menant à la célébrité. Karajan fut, à 27 ans le plus jeune GMD d’Allemagne, Furtwängler avait 29 ans lorsqu’il fut nommé à Mannheim. Karl Böhm obtint son poste à 33 ans à Darmstadt…

À Dortmund, Jordan de Souza va notamment succéder dans d’histoire à Wilhelm Schüchter, Marek Janowski, Hans Wallat et Moshe Atzmon. Il pourra profiter d’une salle très remarquable, le Konzerthaus, qui fut la première étape de la tournée européenne de l’Orchestre Métropolitain en 2017 et devra se convertir du hockey au soccer car le Borussia Dortmund et son maillot jaune, huit fois champion d’Allemagne et grand concurrent du Bayern de Munich, est une institution très comparable aux Canadiens.