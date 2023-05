Un nouveau morceau pour Karkwa

Treize ans après la parution de leur dernier disque original, Les chemins de verre, le groupe rock québécois Karkwa a fait briller les yeux de toute une génération de mélomane mercredi matin en diffusant le vidéoclip d’une toute nouvelle pièce.

Le morceau, intitulé Parfaite à l’écran, a d’abord été diffusé sur le site spécialisé en musique Le canal auditif et sera mis en ligne sur les différentes plateformes numériques de la formation ce jeudi aux aurores.

Les cinq membres de Karkwa — Louis-Jean Cormier, François Lafontaine, Julien Sagot, Stéphane Bergeron et Martin Lamontagne — proposent sur cette nouvelle pièce une hybridation de la force de frappe du groupe et des textures et des rythmes du parcours solo de Cormier.

« Au bord du drame on la désire / Elle se sent vivre », peut-on y entendre. Le clip de Parfaite à l’écran, signé Charles-Antoine Olivier et Xavier Bossé, met en scène la comédienne Pascale Bussières dans un plan séquence frontal et en gros plan.

Karkwa s’était reformé en 2017 le temps d’un concert-bénéfice pour le Festival en chanson de Petite-Vallée, dont les principales installations avaient été frappées par un incendie.

Le groupe phare de la scène alternative québécoise du début des années 2000 a fait paraître quatre albums originaux. En 2012, un album enregistré en spectacle avait été leur chant du cygne.

Karkwa a remporté cinq Félix en carrière, en plus d’avoir gagné le prix Polaris en 2010, une récompense remise au meilleur disque au Canada. Le groupe reste à ce jour le seul récipiendaire francophone de cet important prix.