Musique classique: l’ambition d’obtenir de meilleures notes

Les mélomanes de la Montérégie peuvent s’abreuver à plusieurs sources musicales, peu importe la saison. Plusieurs comptent sur l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) dont la programmation, riche et diversifiée, dépasse maintenant les frontières de la région, après une importante tournée au Brésil et en Colombie en 2022. Sous la direction du chef et violoniste Alexandre Da Costa, l’OSDL propose en juin un programme Beethoven offert à Terrebonne, à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Montréal.



Dans un style à l’opposé du compositeur allemand, le Festival Chants de Vielles célèbre le folklore d’ici et d’ailleurs, dont celui de France et d’Écosse. Pour sa 19e édition, du 29 juin au 2 juillet, il compte faire vibrer les amateurs de musique traditionnelle dans le cadre enchanteur de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Même les jeunes de 6 à 12 ans pourront profiter de la passion et du savoir-faire des artistes lors d’un camp musical qui se tiendra au début de l’événement.