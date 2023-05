L’éclat d’un compositeur royal

Bernard Labadie dirigeait La Chapelle de Québec et Les Violons du Roy dans un généreux et brillant programme Händel, de ceux que l’on n’entend pas souvent et qui méritaient un public plus nombreux.

Il y a à nouveau une problématique de mise en marché des Violons du Roy à Montréal qui nous ramène plus de 10 ans en arrière. L’assistance décevante d’Alcina n’était donc pas due à Jonathan Cohen, puisque la disette a également frappé vendredi soir Bernard Labadie à la Maison symphonique pour un programme qui tombait fort à propos alors qu’il avait été élaboré et planifié il y a près de deux ans : une soirée autour des Hymnes de Händel composés pour le couronnement du roi George II.

Dans un préambule très spirituel, le chef a prévenu l’auditoire qu’il fallait entendre avant tout dans cette musique de circonstance et d’apparat non pas quelque idéologie politique, mais des oeuvres bouillonnantes de vie, reflétant le talent du compositeur, dont les vastes connaissances bibliques l’amenaient à se référer avant tout au roi Salomon et au roi David !

Cuivres en verve

Parenthèse orchestrale bienvenue, Bernard Labadie a dirigé la Music for the Royal Fireworks dans la mouture adaptée postérieurement à la création, avec cordes et orgue. C’est néanmoins le trio de trompettistes Benjamin Raymond, Simon Tremblay et Antoine Mailloux qui s’est particulièrement distingué par son brio et la netteté de ses interventions. Admirable pupitre de hautbois, aussi, et, de la part du chef, un pur bijou de balancement de sicilienne dans le mouvement « La Paix ».

Dans la partie chorale, Bernard Labadie a marqué son territoire d’emblée avec un Zadok the Priest (Coronation Anthem n° 1) somptueux, dès les textures sonores de l’introduction, puis par le choc choral d’entrée, qui fut très exactement celui que nous attendions dans « Und es war Licht » (l’apparition de la lumière) dans La création de Haydn sous la direction du même chef à l’OSM et que nous n’avions pas eu.

Zadok the Priest est l’hymne joué lors du couronnement au moment de l’onction, cet instant où le roi se cache derrière un paravent. Le génie de cette partition lui a permis de traverser les siècles et accompagner divers monarques à cet instant.

Il n’y avait pas vraiment de raison musicale à la disette de spectateurs, car les concerts avec la Chapelle de Québec sont presque toujours garants d’une très remarquable qualité, ce qui fut à nouveau le cas vendredi soir. Il convient de rappeler ces atouts choraux : homogénéité à l’intérieur des pupitres, égalité entre eux, faculté à se plier à des changements de nuances quasi instantanés, justesse d’intonation, noblesse des nuances fortissimo, par exemple dans l’hymne My Heart is Inditing, substance des pianissimos, unité des attaques, etc.

Le régal de la soirée fut pourtant l’Ode pour l’anniversaire de la Reine Anne, oeuvre avec trois solistes parfaitement distribuée à Magali Simard-Galdès, la basse Neal Davies et, surtout, le contreténor Tim Mead. Ce dernier a, dans cette partition, un rôle majeur, et il a confirmé « en vrai » les éblouissements ressentis à l’écoute de ses deux premiers récitals vocaux parus récemment chez Alpha et Pentatone.

Durant toutes ces oeuvres (et pas seulement les Royal Fireworks), les trompettes menées par Benjamin Raymond ont été exceptionnelles. Et même si on retiendra le chef, le choeur et Tim Mead, l’éclat général de cette soirée Händel restera la dominante du concert.

Handel, choeurs et feux d’artifice royaux Coronation Anthems nos 1 à 4. Music for the Royal Fireworks. Ode for the Birthday of Queen Anne. Magali Simard-Galdès (soprano), Tim Mead (contre-ténor), Neal Davies (baryton). La Chapelle de Québec, Les Violons du Roy, Bernard Labadie. Maison symphonique, vendredi 12 mai 2023.