Peanut Butter Sunday, les rebelles de la langue acadienne

La belle saison des festivals de musique débute officiellement ce week-end par la tenue du Santa Teresa, à Sainte-Thérèse. Pour la première fois de sa jeune carrière, le groupe Peanut Butter Sunday sera des festivités : une bonne douzaine de concerts — il appelle ça sa « World Domination Tour » ! — sont déjà à l’agenda des rockeurs acadiens qui ont fait hocher les têtes dans les dernières semaines aux Francouvertes avec leurs chansons pop-punk joviales, chantées dans ce français unique à la région de la baie Sainte-Marie.

« On écrit de même parce que c’est comme ça qu’on parle — avec notre slang, notre lingo, ça sonne un peu effronté, in-your-face, même si notre musique n’est pas hargneuse », souligne Michael Saulnier.

Michael Saulnier et Normand Pothier, respectivement chanteur et guitariste du quatuor Peanut Butter Sunday, sont les premiers à admettre qu’ils ne réinventent pas la roue avec leurs chansons pop-punk à trois accords, « parfois quatre », suggère Pothier. Mais resservir de bons vieux riffs pop-punk à la sauce de la baie Sainte-Marie, avec la gouaille des francophones de cette région, rend tout d’un coup ce vieux son à nouveau frais et pertinent.

« Ça marche avec le punk parce que le punk, dans l’esprit, c’est against the rules », dit Saulnier, ajoutant du même souffle : « Je ne suis pas un rebelle, by any means — je travaille dans la construction ! » Normand enchaîne : « On a connu beaucoup de backlash à cause de la manière dont on chante en français. Beaucoup de gens nous disent qu’on chante et parle un français “impur”. Le français acadien n’est pas celui de l’Académie française, et faire du punk comme on le fait, c’est être rebelle aussi. C’est le fun pour nous de parler de même, et si notre langue n’est pas dans Le Petit Robert, ben fuck you ! »

Michael Saulnier n’était pas né lorsque Green Day a lancé en 1994 son troisième album, l’immensément populaire Dookie, pas même lorsque Blink-182 amorçait sa carrière l’année suivante avec son premier album, Cheshire Cat. Il participe néanmoins au retour en vogue du son pop-punk popularisé par ces groupes dans les années 1990 par nostalgie différée, pour ainsi dire.

« J’ai grandi en jouant à Tony Hawk’s Pro Skater et à ATV Offroad Fury 2 — surtout ATV, parce que c’est le jeu qui venait gratuitement avec la console PlayStation 2 », explique Saulnier. Les deux jeux vidéo apparus sur le marché au tournant du millénaire étaient rythmés par des trames sonores mettant en vedette plusieurs groupes pop-punk/skate punk de l’époque. « J’ai grandi là-dedans ; subconsciemment, ça a inspiré ma façon d’écrire des chansons. Ça me vient naturellement, je n’avais jamais écrit une chanson pop-punk avant Peanut Butter Sunday. »

Car sa formation musicale, il l’a plutôt suivie en famille, à chanter et à jouer du folk et du bluegrass. « Tu sais, nous autres, à la Baie, on se fait beaucoup de kitchen parties », rappelle-t-il. Tout le monde ou presque dans ce bastion francophone de la Nouvelle-Écosse sait chanter ou jouer de la guitare. « Dans notre coin, il n’y a pas de centre d’achat, pas de Walmart où les jeunes vont perdre leur temps. Ça crée un bassin de musiciens, parce qu’on dirait que chez nous, il y a deux choses à faire : te promener en dirt bike ou gratter une guitare et écrire des chansons », affirme Saulnier.

Pour Normand, ce fut la batterie. Formé aux percussions classiques à l’Université de Moncton, on l’a ensuite vu accompagner P’tit Belliveau en tournée. C’est pour chasser l’ennui pendant le confinement que Michael et lui ont fondé Peanut Butter Sunday, « mais j’y joue de la guitare », précise Normand. « Je ne suis pas un great guitar player, mais c’est le fun ! »

C’est précisément ce qu’on retient après avoir vu Peanut Butter Sunday sur scène : ces gars-là ne sont pas sur scène pour s’ennuyer. La rigolade avec des chansons à boire entre amis, des costumes de scène et des riffs de guitare accrocheurs. Peanut Butter Sunday n’a pas atteint la finale des Francouvertes qui se déroulera le 18 mai, mais au terme de son parcours, il peut quand même dire : mission accomplie.

Il est sans l’ombre d’un doute l’une des révélations de cette 27e édition du concours de la relève : « Hey, on s’est amusés, on s’est fait plein de nouveaux amis musiciens, on a fait beaucoup de networking, ça nous a aussi forcés à jouer live devant le public québécois, ce que je n’avais pas fait beaucoup auparavant », lance Michael, emballé.

L’autre révélation, c’est qu’aux côtés des membres de Peanut Butter Sunday, on trouve une multitude de projets musicaux de la région de la baie Sainte-Marie, tous aussi punk, fous et joviaux, réunis autour de cette étiquette de disques délicieusement nommée Acadian Embassy, fondée par Trevor Murphy, qui est à la tête du projet musical Sluice — faut écouter sur Bandcamp sa reprise punk de la chanson I Almost Do de Taylor Swift, rebaptisée Quasiment dans son texte en français ! « Trevor Murphy est connu dans la Nouvelle-Écosse comme un gourou de la scène musicale — francophone et anglophone », nous apprend Normand, en nous invitant au jeune Far Out Festival de Meteghan Station (les 28 et 29 juillet prochains), le Lollapalooza néo-écossais, où Peanut Butter Sunday fera d’ailleurs escale pendant sa « World Domination Tour ».



Peanut Butter Sunday joue aujourd’hui, à 18 h, au Festival Santa Teresa, qui se déroule à Sainte-Thérèse jusqu’au 14 mai.