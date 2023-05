Hauterive, le doux détour à deux

Hauterive, peut-on lire dans le compte rendu de dimanche dernier sur les plateformes numériques du Devoir. Hauterive. Pas Cat et Mara. Hauterive. On ne fait pourtant pas mention du tandem dans le programme du gala de la SOCAN. On les a bel et bien présentées séparément au moment de la performance hommage à Plume Latraverse : Catherine Durand et puis Mara Tremblay, de la même façon que l’on a nommé Marie-Pierre Arthur et Martin Deschamps.

« Ouiiiiii ! » s’exclament-elles à l’unisson, de leur côté de la table du bistrot. « On a remarqué ça ! » Mara et Catherine pouffent d’un rire complice. Mara en remet : « On se l’est écrit ! Eh, c’est notre première mention ! » C’était tellement évident. Là, sur la trop grande scène de la Tohu, elles étaient Hauterive. Liées. Un duo. Quiconque a été voir le clip de Dolly, premier extrait de l’album éponyme, l’aura constaté : ensemble, tout en demeurant Cat et Mara, elles sont Hauterive. Timbres épousés, harmonies si vibrantes qu’une troisième entité est créée. Ce duo existe intensément. « Exact », confirme Catherine. « On existe ! renchérit Mara. On le sent depuis qu’on a mis ça en branle, on est Hauterive dans nos têtes, nos corps, notre look. » Chapeautées country, les deux.

Ça ne pouvait pas ne pas arriver, dirait-on à la manière de Gaston Miron. Catherine, à sa manière à elle, posée, fournit le contexte. « Elle a quand même mis du temps à me convaincre d’entrer dans cette aventure, Mara. » Laquelle précise : « Quelques années ! » Catherine explique : « Je n’avais jamais écrit avec quelqu’un d’autre, avant. Pour moi, l’écriture, c’est hyper solitaire. M’ouvrir à une autre personne, je ne voyais pas comment je pourrais. Pour moi,c’était non. » Mara s’esclaffe : « J’avais vraiment confiance. Disons que j’ai insisté par certitude. » Catherine relativise : « Quand j’ai fini par dire oui, c’était seulement pour une chanson. Pour essayer. Pour le fun. »

Une première chanson

La chanson ? Aller-retour. Évocation de la vie en tournée : « De la route au lit, le sommeil manque / Les yeux rougis de cris et de rappels / Pester l’ennui, les arrêts forcés / Se tenir au chaud au creux de l’étincelle. » L’expérience est à la fois commune et individuelle. Toutes deux en ont une sacrée liste au curriculum, des « villes éparpillées », au moins « mille chambres d’hôtel ». La chanson a été créée « comme une partie de ping-pong », résume Catherine. Volées de textos, l’une et l’autre modifiant le jeu à mesure, et hop, c’était fini du jour au lendemain. « J’avais peur de sa réaction. Pas de farce, j’avais été jouer dans ses affaires… » Mara sourit : « Et moi j’étais heureuse. J’ai pleuré. »

Était-ce pensable que ce soit si naturel, si rapidement abouti ? Ahurissement de part et d’autre. Et envie pressante d’essayer encore. Leur deuxième collaboration, Le temps d’avance, a poussé en accéléré. On n’était plus dans les essais. Un album allait naître. Un album est né. Beau, vous avez pas idée. Folk sans ambages, country sur les bords, créé en toute liberté autant qu’en parfaite solidarité. Différentes et semblables, Cat et Mara se sont trouvé une cour de récré pas clôturée, un champ où gambader, un lieu sans autre exigence que la leur, conjuguée, d’être Hauterive.

À la hauteur de Hauterive

Hauterive, petite ville de la Côte-Nord un peu au sud de Baie-Comeau. Mara est née là. Catherine est « Montréalaise pure et dure ». Entre les deux, il n’y a pas seulement la 138, mais, par un détour magique, une sortie Nashville. Une brèche par laquelle l’americana s’engouffre, tout un continent de musique de racines. « J’ai marché vers la place où chantait Dolly / C’était beau, c’était la nuit qui soufflait des mélodies », écrit Mara dans cette chanson au nom de la mythique chanteuse, véritable carnet de voyage dans cette ville, belle et démesurée, magnifique et glauque. Rarement a-t-on si bien décrit cet eldorado country.

Hauterive, projet facultatif autant qu’impératif une fois lancé, est une occasion saisie à quatre bras et à deux coeurs. Catherine avait toujours eu envie de chanter Woman in Love, que les frères Barry et Robin Gibb confectionnèrent si habilement pour Barbra Streisand : avec Mara, version country-folk, pourquoi pas ? Le résultat est amoureusement doux, Cat et Mara se lovent sur les coussins de pedal steel déposés par Joe Grass. Ça ramène la chanson aux Bee Gees tant les harmonies se collent, se frottent, s’autorisent la plus grande intimité. « Pur, pur plaisir », s’émerveille Mara. Laquelle a adapté en français une chanson de Tom Waits, avec l’accord de celui-ci : « C’était simple, je lui ai envoyé Un dernier regard, et il a dit oui ! » Petit rire victorieux.

Catherine, sur le ton de la confidence, décrit l’état de grâce en termes terre à terre : « On est au début de la cinquantaine, toutes les deux, on n’a plus rien à prouver. Comme disait Mara, “on l’a tapée, notre trail”, on a trimé fort, et on arrive à ce moment dans nos vies où on veut des projets qui nous font du bien, on veut être dans des relations saines, des situations amicales, amoureuses, professionnelles saines, plaisantes, agréables. » C’est la hauteur que l’appellation Hauterive demande : s’élever au-dessus de la chienlit du showbiz, se contreficher des formats que l’industrie définit pour maximiser le succès et, potentiellement, les revenus. Advienne que pourra, se disent de concert Catherine et Mara.

Le rapprochement contagieux

Et si c’était justement ce que les gens souhaitaient ? Ce que le grand vide de la pandémie a tant fait désirer ? Quelque chose qui ressemble à un rapprochement ? Pour celles qui devinrent amies à vie en 2010, au moment des tournées Toutes les filles, ça va de soi. Catherine commente : « Ça répond à un besoin fort d’être bien ensemble. Avec Mara, je me sens en sécurité, je peux m’accoter sur son épaule… » Mara continue la phrase : «… et on peut se parler, s’écouter, être complètement nous-mêmes. » C’est vrai humainement, c’est vrai musicalement. Catherine donne un exemple : « Je peux être en train de jouer de la guitare, me sentir un peu seule, et puis le violon de Mara vient m’enlacer. Sur scène, ça peut juste être du bonheur. »

Oui, une tournée va suivre, dès juin, et ça mènera où ça mènera. Les diffuseurs à travers la province sont plus qu’intéressés : la proposition convient parfaitement à de petits lieux, on voudrait déjà être là. Partout, avec elles. Qui sait, après le phénoménal succès de Salebarbes, ces artistes établis qui se sont trouvé un prétexte pour faire la fête, des îles de la Madeleine jusqu’à la salle ou la scène extérieure la plus près de chez vous, le chemin qui part de Hauterive pourrait bien passer par vos platebandes. Catherine ne dit pas non : « On n’a pas de gros plan de match. Mara et moi, on est fières et heureuses. Tant mieux si ça touche d’autres personnes, c’est tout. » Hauterive existe et vivra, elles ne sont certaines que de ça. « On sait qu’on va tripper, lâche Mara. On trippe déjà ! »

