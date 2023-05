«Tirer la nuit sur les étoiles»: tomber pour Étienne Daho

Le premier jour du dernier disque d’Étienne Daho, l’éblouissant Tirer la nuit sur les étoiles, prend vie alors qu’il regarde un documentaire consacré à l’actrice américaine Ava Gardner. « Peu après qu’ils se sont rencontrés, elle et Frank Sinatra sont partis tous les deux en voiture dans le désert. Ils avaient un peu bu et se sont mis à tirer sur les étoiles. Je trouvais que l’image était hyper belle, très cinématographique, et puis elle est vraiment tellement symbolique », raconte l’auteur-compositeur-interprète français aux plus de quarante admirables années de carrière.

Selon lui, quand on est amoureux, on est prêt à faire n’importe quoi pour séduire l’autre. « Y compris tirer sur les étoiles », affirme-t-il. À l’époque, l’artiste inscrit ces quelques mots dans un coin de cahier… « Je me disais qu’un jour, j’écrirais quelque chose là-dessus. Et puis il y a eu la musique qui collait bien, jouée en synchro par deux batteurs, avec cette espèce d’exaltation : le texte, tout d’un coup, s’imposait. » Voici l’histoire du duo qu’il chante avec Vanessa Paradis et qui prête son nom à l’opus.

La musique d’Étienne Daho est ainsi de celles qui nous mettent sens dessus dessous. Depuis l’aube des années 1980 et son premier albumMythomane, celui-ci murmure, fredonne avec légèreté l’intensité de la vie, d’être amoureux, du désir, de la mélancolie, mais aussi de la fête, des lendemains heureux et d’autres, plus gris. « L’amour fait partie des choses qui nous rendent meilleurs, plus jeunes, qui nous donnent envie de déplacer des montagnes », dit-il dans un élan d’enthousiasme inaltérable. Et de poursuivre, toujours aussi passionné : « Qu’on ait 50, 60 ou 90 ans, on peut tomber amoureux. C’est la chose la plus normale du monde, d’avoir le coeur qui bat. On n’arrête pas subitement à 40 ans. Ça serait horrible ! Pour moi, en tout cas, je pense que ça va durer très longtemps, jusqu’à la fin de mon existence. »

Étienne Daho n’a donc jamais perdu son ardeur. Au contraire, sa voix n’a jamais été aussi puissante que dans Tirer la nuit sur les étoiles. « La plupart des voix sont celles que j’ai chantées spontanément, dès que j’ai eu fini mes textes. Je n’y suis pas revenu. Je l’ai senti comme ça », dit-il. S’il y a un peu plus de lumière dans son timbre, c’est parce qu’il est monté en gamme. « D’habitude, je suis vraiment à la cave, mais, cette fois-ci, j’ai monté toutes les tonalités et je pense que ça a changé pas mal de choses », confie le Français. « Sur des rythmes hypnotiques / s’consolent les fanatiques / Dans les vapeurs d’alcool, / les romances frivoles des idoles », entonne-t-il fièrement, presque haut perché, dans Le chant des idoles.

Top of the pop

Justement, des coqueluches, Étienne Daho en a depuis la nuit des temps. « Dans le travail et dans l’amour, j’ai besoin d’admirer. J’ai besoin de ça, le contraire me fait vraiment déplaner », dit-il en plaisantant. Quand on exerce un métier comme le sien, ce qui est merveilleux, c’est de pouvoir s’associer. « Lorsque des artistes se mélangent, la meilleure chose qui puisse arriver c’est de faire de la musique ou un film ensemble, d’avoir des projets ensemble », ajoute cet éternel sentimental.

Il s’estime par ailleurs chanceux d’avoir fait la connaissance d’un tas de personnes qu’il apprécie, et réciproquement, tout au long de son parcours. « Ça fait une famille d’esprit. On a envie d’être ensemble, on a envie de faire des choses ensemble. Il n’y a rien de mieux en fait ! » Françoise Hardy, Dani, Elli Medeiros, Jane Birkin, Flavien Berger ou Nile Rodgers… la liste de ses collaborations musicales est aussi longue qu’elle est remarquable. « Aujourd’hui, il y a encore pas mal d’artistes qui sont sur Tirer la nuit sur les étoiles : Calypso Valois, Doriand, Yan Wagner, Lou Lesage, etc. » Pour lui, il y a chaque fois ce petit je-ne-sais-quoi d’authentique qui donne de jolies choses.

Peu importent celles et ceux avec qui il crée, Étienne Daho parvient toujours à produire une musique pop intemporelle et élégante. « Faire de la pop, c’est une façon de ne pas être sectaire, de pouvoir aimer, apprécier, être touché par quelque chose qui a priori n’est pas forcément notre style, vous voyez ? Ça n’engage que moi, mais faire de la pop, c’est apporter quelque chose de très sophistiqué au grand public », explique l’auteur-compositeur-interprète.

Par souci d’être inclusif, il lui tient à coeur de décloisonner les genres. « Les gens du hip-hop, les gens de la pop, les gens du rock, les gens de la chanson ne se rencontrent pas, dit-il avec regret. Je déteste dire que c’était mieux avant, parce que ce n’est pas du tout ce que je pense, mais je suis d’une génération qui s’est beaucoup mélangée à d’autres, tant pour ce qui est du style que pour ce qui est de la discipline. » Puisque la vie est trop courte et qu’il n’y en a qu’une, il faut profiter de tout.

Quoi qu’il en soit, Étienne Daho sait comment convaincre ses pairs de le rejoindre dans sa grande aventure. Le groupe Unloved — dont Jade Vincent, Keefus Ciancia et David Holmes sont très actifs sur Tirer la nuit sur les étoiles —, qui était venu lui rendre visite à Noël il y a quelques années, a même décidé de quitter Los Angeles pour Saint-Malo, en Bretagne. « Ils ont tellement aimé ça qu’ils se sont installés ici. C’est super, parce que j’ai pu travailler avec eux et les voir le plus souvent possible », raconte-t-il.

À ce propos, la ville bretonne occupe une place essentielle dans sa discographie, y compris dans le dernier album. « J’avais écrit La notte, la notte dans les mêmes endroits. Saint-Lunaire, Sables-d’Or et Dinard sont très inspirants. Saint-Malo est un lieu de travail et de plaisir, pour se ressourcer, se rafraîchir et se sentir vivant », confie-t-il alors qu’il contemple la mer et les brise-lames, ces immenses bois qui contiennent les vagues lors des grandes marées, pendant l’entrevue.

Et Montréal, alors, c’est pour quand ? « J’ai un très bon souvenir de mon passage à Montréal. J’étais venu avec Jeanne Moreau pour Le condamné à mort. Ça a été un moment exceptionnellement fort », répond-il. Il va revenir ? La question, évidemment, brûle les lèvres. « Oui, je pense que cette fois-ci, c’est bon. Mais je ne sais pas encore quand exactement… » dit Étienne Daho, innocemment.



Tirer la nuit sur les étoiles Étienne Daho, Universal