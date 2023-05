Eman en famille

Le prolifique rappeur Eman revient avec Le pouvoir de l’esprit est infini, un album beaucoup plus léger que son titre peut le suggérer. C’est ce qui frappe à la première écoute : Eman, le scientifique de la rime au sein d’Alaclair Ensemble, le MC caméléon à la prosodie acrobatique, l’explorateur de la rive gauche du rap québécois, s’éclate dans une forme plus pop et plus mélodieuse tout en se référant au bon rap de club des années 2000 et aux tendances de l’heure. « Je me suis inspiré de ce que mes enfants écoutent, de ce qu’écoute mon neveu », le chanteur et rappeur ISMA, qu’on découvre sur deux chansons. « J’ai toujours eu de la pop en moi, mais j’avais besoin de ça : simplifier la musique » pour l’opposer à la complexité de notre existence.

Eman s’est mis au basketball, nous apprend-il après s’être extasié devant la performance de Stephen Curry lors du dernier match de la série éliminatoire opposant les Golden State Warriors victorieux aux Sacramento Kings, durant lequel il a compté 50 points. « Il y a ce gymnase qui a ouvert y a deux ans dans [le quartier Vanier de Québec], ByFar, juste pour jouer au basket. Mes gars aiment jouer, alors je les y amène. Un des gars m’a dit : “Ah, tes enfants sont motivés, hein ? Demande alors à David s’il n’accepterait pas de les entraîner” », raconte Eman. David leur ouvre les portes du gym plus tôt le matin, juste pour eux, « mais à une seule condition, m’a-t-il dit : “Tu dois t’entraîner avec nous.” Je ne viens pas de ce sport — ma femme, oui, elle a joué et coaché des jeunes, c’est son sport. Là, j’apprends le jeu pour vrai. On fait les drills, les positions, je sue ma vie pendant une heure et demie ! »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le sport, comme le rap, ça aide à faire sortir le méchant : « Humainement, j’ai passé des moments difficiles ces dernières années », confie Eman. L’ami Karim Ouellet est salué à la fin de l’album, sur le tendre R&B acoustique Sunlight, avec les voix de MODLEE et de Valérie Clio : « Le seul renard que j’connais c’est mon boi Karim / Si tu peux garder un oeil sur mes enfants / pis ma femme pis mes soeurs pis leurs enfants / Pis ma mère pis mon père pis leurs frères pis leurs soeurs pis leurs parents ah yeah long road ahead », rappe Eman.

« Dans la famille immédiate, j’ai aussi vu des gros problèmes — de toxicomanie notamment, exacerbés par la pandémie. Je viens d’un milieu spécial… » rappelle le rappeur, qui s’était ouvert sur sa jeunesse, pas toujours harmonieuse, sur l’excellent album La joie (3XL), paru en 2017, un album composé avec le complice Vlooper. Aujourd’hui, « je suis devenu un peu le pilier de la famille. Le plus stable d’entre nous », le plus discipliné, père de famille, musicien accompli, en solo ou avec les amis, dont ceux d’Alaclair Ensemble. « Je suis la personne vers qui on se tourne », ajoute Eman, qui a dû soutenir plusieurs proches durant la pandémie.

Le pouvoir de l’esprit est infini est la réponse d’Eman à ces deux dernières années. « C’est spécial, mais d’avoir vécu des trucs super durs m’a simplement donné envie de rentrer chez moi et d’être bien, et ça passe par la création de musique positive et lumineuse, explique-t-il. Il y a des gens qui vivent des trucs aussi heavy et qui en parlent dans leurs chansons ; j’ai plutôt eu le réflexe de faire le contraire », se laisser aller dans ces grooves qui comptent parmi les plus dansants sur lesquels il a posé ses rimes.

La petite touche drill de Partout qui ouvre l’album est bluffante. On croit avoir affaire à un morceau grognon et teigneux, c’est plutôt une célébration de la diversité culturelle de Québec ; les deux chansons suivantes, Ensemble et Finalement, sont aussi solaires que le reste de l’album, les rythmiques douces et bondissantes, Eman rappant avec son ISMA, lequel s’approprie le style chanté de Drake avec une étonnante assurance.

« Il a seize ans ! Son père est anglo, de la Petite-Bourgogne, c’est pour ça que son anglais est si bon. Ce que je trouve bluffant, c’est son exécution — lorsqu’il avait douze ou treize ans, je l’aidais à écrire un peu, mais après, je lui disais qu’il devait apprendre à faire ses devoirs lui-même. Il l’a fait. Et ses mélodies ! » La pop-R&B réapparaît plus tard sur l’album, dans Your Love notamment (avec le chanteur Kevin Kevin), et les chansons offrent un agréable contrepoids aux titres un tantinet plus lourds comme Safari Trap, collaboration avec le rappeur anglo-montréalais Jai Nitai Lotus — on notera au passage que la majorité des invités s’expriment dans la langue de Jay-Z, faisant de ce nouvel album le plus bilingue de la discographie d’Eman.

Ainsi que le plus familial. Ce thème est récurrent dans l’oeuvre d’Eman, mais jamais aussi concret que lorsqu’il salue Karim, ses collègues d’Accrocphone, de Movèzerbe et d’Alaclair, que lorsqu’il invite son neveu dans son studio maison pour lancer sa carrière, ou qu’il choisit un des beats que son plus vieux de neuf ans an a bricolé lui-même à l’ordinateur pour rapper dessus et en faire la chanson Lit.

« Il a choisi de se faire appeler Joe Beats, parce qu’il s’appelle Joseph ; il a fait un beat un peu à la Timbaland, avec ce son de batterie. J’étais en tournée à ce moment-là, ma blonde m’a appelé pour me dire qu’il fallait que j’écoute ça à mon retour. Je suis arrivé, j’ai fait : Hé ! J’ai simplement ajouté de la basse — il a du goût, il a pris un échantillon sonore qu’il a travaillé, c’est vraiment bizarre et ça marche. Il a coécrit deux beats sur l’album, va falloir que je l’inscrive à la SOCAN ! Ça me fait triper, à l’âge que j’ai, de pouvoir transmettre ma passion. »

Le pouvoir de l’esprit est infini Eman, Disques 7ième Ciel