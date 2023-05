Le tandem qui façonne la nouvelle salle Bourgie

Caroline Louis, à la direction générale, et Olivier Godin, à la direction artistique, sont seuls maîtres à bord de la salle Bourgie et le « nous » fait désormais consensus. La programmation de leur première saison, dévoilée cette semaine, est marquée par une réduction de 20 % de l’offre de concerts et des séries pianistiques et vocales particulièrement huppées.

Depuis la fin de la pandémie, toutes les institutions regrettent le manque de prévisibilité en notant que les achats de billets se font de plus en plus tard. Pour sa saison 2023-2024, la salle Bourgie a probablement inventé une parade majeure : créer la rareté. Imaginez : Igor Levit, Vikingur Ólafsson, Bruce Liu ou Pierre-Laurent Aimardviendront en récital à Montréal dans une salle de 460 places ! On peut légitimement prévoir qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.

Tradition et intimisme

Ces vedettes du clavier font partie d’une série « Pianistes d’exception », qui recevra aussi Charles Richard-Hamelin et Eric Lu en duo et s’ouvriraavec Isata Kanneh-Mason. Alors est-ce une nouvelle réalité que même des vedettes ne sauraient remplir laMaison symphonique, est-ce le souhait du mécène Pierre Bourgie d’avoir pour lui certains de ses artistes préférés dans sa salle ou est-ce une manière d’attirer l’attention ?

« L’idée des grands pianistes vient du fait qu’il y a une grande tradition de piano à Montréal et c’était aussi un souhait de ces artistes de se produire dans une salle plus petite, avec une intimité. La réputation de la salle Bourgie commence à se répandre pas mal en Europe. Il y a même des agents qui parlent désormais de “salle mythique à Montréal” », se réjouit Olivier Godin. « Cela fait son petit bonhomme de chemin. Des artistes ont envie de cette proximité-là pour un récital. Des artistes de première classe dans un cadre intimiste, c’est une offre qui n’existe pas beaucoup et c’est quelque chose que nous aimerions développer aussi avec la série d’art vocal », conclut le directeur artistique.

Pierre Bourgie a laissé les coudées franches à sa nouvelle équipe : « Il nous a laissé carte blanche pour la programmation ; évidemment, elle lui a été présentée avant de l’officialiser. » Pour Caroline Louis, de telles affiches « attirent l’attention sur la salle et enrichissent la crédibilité de la salle aux yeux de l’industrie musicale ». « Mais j’appuie Olivier, poursuit-elle. Nous avons vu une occasion. Nous voulons être complémentaires à ce qui existe à Montréal. Il y a des orchestres, il y a l’opéra. Donc qu’est-ce que la salle Bourgie incarne ? On aimerait être la salle de récital de très haut niveau à Montréal et au Québec. Nous avons tout ce qu’il faut : l’acoustique, le format, la base du public. Lorsque nous avons commencé à tendre une perche auprès des grandes agences, des grands artistes, ça a mordu et il y a eu beaucoup d’intérêt, avec des programmes créatifs et originaux. »

De facto, il s’agit pour la nouvelle équipe d’une « vraie » première saison et non d’une saison de transition. « La saison actuelle est la dernière saison de transition, avec tous les contrats reportés durant la pandémie », précise Caroline Louis.

Cannibales

Les chantiers qui s’ouvrent à la nouvelle équipe sont aussi nombreux que stimulants. Aux interrogations qui concernent une salle de spectacle en général (accueil du public, environnement, confort dans la salle, communication), s’ajoutent les enjeux postpandémiques. Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tout le monde n’est-il pas revenu ? Comment adapter la quantité de l’offre ? Y a-t-il un profil type de public qui est parti ou qui consomme moins ?

« Considérant les horaires des artistes et les dates de mise en marché de la saison, la programmation s’est effectuée rapidement. Nous sommes arrivés en poste en juin dernier. La programmation réalisée durant l’été a été finalisée à l’automne. La saison reflète nos orientations, les axes que nous voulons explorer dans les prochaines années. Quant à l’analyse de marché, de clientèle, nous avons progressé durant la saison. Nous sommes en pleine démarche de consultation de la clientèle et en avons encore pour un certain temps avant d’avoir une vision optimale de la stratégie de mise en vente de la salle. C’est une grosse réflexion »,nous dit Caroline Louis.

La nouvelle directrice générale ne veut pas s’avancer à donner des résultats intermédiaires, mais concède simplement qu’il existe un « profil de personnes qui ont quitté la ville, sont en périphérie et hésitent à revenir en ville un mardi soir pour un concert ». « C’est un commentaire que l’on entend quelquefois. Cela vaut ce que ça vaut ; c’est du qualitatif, pas du quantitatif », dit la directrice qui s’attelle à un travail d’optimisation pour « s’assurer qu’il n’y a pas de redondance et que chaque produit proposé est au bon moment dans la saison pour ne pas cannibaliser un projet similaire quelques jours après ».

« Ce sont des choses qui ont pu arriver cette année avec les reports de projets dus à laCOVID. Certaines proximités ont pu jouer contre certains concerts. Nous sommes en train de faire un gros travail de fondation pour que l’offre ait du sens pour un public qui suit certaines séries, par exemple. » La saison déploie les séries « Musique ancienne », « Musique de chambre », « Pianistes d’exception », « Récital vocal ».

Au-delà des murs

« Équilibrer les séries »est une expression qui revient chez Olivier Godin, en plus « des enjeux d’inclusion et de diversité, bien évidemment, mais aussi de qualité musicale de diversification de l’offre. Nous voulons une programmation qui reflète la société de maintenant, les préoccupations sociales du moment. Nous nous questionnons sur e que sont ces préoccupations. Nous sommes encore dans ces réflexions-là ».

Pour pallier la fin de la série des cantates de Bach le week-end, Olivier Godin travaille sur un cycle de grandes mélodies de Schubert à partir de la saison 2024-2025, qui nous mènera au bicentenaire de la mort du compositeur autrichien en 2028.

Parmi les points positifs de la première période postpandémique, Olivier Godin cite le retour d’un jeune public en salle. « Nous avons des billets pour les jeunes à 10 $ les soirs de concerts et ça marche assez bien. Cela nous amène aussi à les questionner sur ce qu’ils ont envie d’entendre, puisque c’est notre public de demain. »

Caroline Louis ouvre la réflexion de l’élargissement du public à la salle de manière générale : « Il y a vraiment un public spécialisé qui vient à la salle Bourgie qu’on pourrait qualifier de fonds de commerce et dont nous prenons bien soin. » Cette analyse entraîne désormais un corollaire. « L’une de nos priorités est la notoriété à l’échelle provinciale et nationale. Car si nous sommes très connus du public spécialisé, nous aimerions être davantage connus de monsieur et de madame Tout-le-Monde. »

Cette reconnaissance peut passer par l’outil de la webdiffusion des concerts, grand chantier de réflexion du tandem. « Plusieurs personnes sont venues nous voir au cours des derniers mois avec diverses propositions. Tout cela représente des coûts et il faut trouver le modèle le plus avantageux, et de quelle manière on va le financer. D’autres salles partout au Québec font de très belles choses, comme le Palais Montcalm, par exemple, mais il est vrai que nous sommes une sorte de carrefour. Beaucoup d’artistes québécois viennent chez nous. Ils représentent 50 % de la programmation. Donc si nous pouvions leur donner davantage de visibilité par la webdiffusion, nous en serions heureux. »

Parmi les modèles, on pense évidemment à Mezzo et à Medici.tv, qui font partie des propositions intéressantes. Aux yeux de Caroline Louis, il faut pousser la réflexion : « C’est du rayonnement dans l’industrie musicale ou auprès de touristes potentiels, mais ça touche un peu moins le bassin d’ici. »

À l’opposé du spectre, il y a le modèle du Wigmore Hall de Londres, qui « exporte » littéralement sa salle sur Internet. « Nous avons rencontré le directeur, John Gilhooly », avoue Olivier Godin. « Mais il a plus de 500 concerts par an et chaque concert, ce sont plusieurs milliers de livres sterling de frais. John Gilhooly a les sous pour soutenir ce projet. Si nous étions capables de trouver un soutien pour réaliser un modèle pareil, ce serait magnifique », analyse Caroline Louis.

La saison 2023-2024 de la salle Bourgie en cinq points Retour à un rythme de 100 concerts annuels ;

Des séries, dont une série « Pianistes d’exception », avec des vedettes telles Igor Levit ou Vikingur Ólafsson, et une série « Récital vocal » musclée ;

Récital vocal musclée ; Un week-end spécial, en novembre, pour le centenaire de György Ligeti avec le Quatuor Ligeti et Pierre-Laurent Aimard ;

Des hommages répartis en plusieurs concerts à Rachmaninov, Fauré et Théodore Dubois ;

Concerts en lien avec les expositions du Musée des beaux-arts de Montréal, dont un hommage à Françoise Sullivan.

