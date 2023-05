«Woiiyoie Vol. 2 — Intense City», Skiifall

Révélé il y a deux ans avec les trois chansons du premier volume de Woiiyoie, le jeune rappeur et singjay Skiifall offre ici son projet le plus substantiel, avec notamment l’aide des compositeurs-réalisateurs DJ Dahi et la jeune Torontoise Wondagurl, qui saisissent parfaitement l’univers musical du Montréalais, entre reggae-dancehall jamaïcain (le one drop Intense City, l’impeccable Yuteman Denis, collaboration avec le chanteur Zibz et Charlotte Cardin), drill britannique (Free My Mind, Fam Without Blood) et néo-R&B américain. Sept chansons constituent ce second volume marqué par le décès d’un ami agressé par des agents de sécurité ; le musicien livre une chronique de la violence, sous plusieurs formes, que subissent au quotidien les membres des communautés racisées, avec une poignante sensibilité sur Our Souls Cry, ici avec la collaboration du chanteur londonien d’origine nigériane Obongjayar — une chanson coup de poing qui justifie à elle seule que l’on se penche sur ce témoignage d’un artiste unique en son genre au Québec.



Woiiyoie, vol. 2 ★★★ 1/2 Hip-hop Skiifall, indépendant