«Microcosme», Pastel Barbo

Pastel Barbo a le psychédélisme tristounet. À la tête du quintette de Québec, Gabriel Brisson fait avancer ses chansons « clopin-clopant vers mes déboires », chante-t-il doucement dans Clopin-clopant, la voix à peine remuée par le léger groove que ses collègues posent derrière et qu’embellit le réalisateur (et batteur de Beat Sexü, et administrateur du Pantoum), Jean-ÉtienneCollin-Marcoux. La dream pop mélancolique et très légèrement acidulée du groupe offre quelques superbes flashs sur ce bref deuxième album : cette belle mélodie dans les couplets de J’hallucine (« J’hallucine des routes à la Kerouak sur mon divan ») qui se déploie à l’horizontale, la tension des guitares acoustiques et des orgues débouchant sur des « ouh-ouh » apaisants. Les riches voix de la clarinette et du pedal steel, joués par Raphaël Laliberté-Desgagné, sur Brouhaha et Ici-bas, deux des plus réussies de l’album. Joli, mais un tantinet monotone.



Microcosme ★★★ Pop Pastel Barbo, Dure Vie