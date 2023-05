«Anguille sous roche», Les Voix humaines

Cet enregistrement québécois mérite considération à divers titres. Nous avons là, tout d’abord, le premier enregistrement des Voix humaines nouvelle formule, où Mélisande Corriveau remplace Margaret Little aux côtés de Susie Napper. Elle était la personne toute désignée pour cela. Rappelons sa prouesse en novembre 2022, lorsqu’elle fut appelée au dernier moment à intégrer Hespèrion XXI pour la tournée nord-américaine de Jordi Savall. Susie Napper et Mélisande Corriveau collaborent depuis longtemps, lorsque Les Voix humaines jouent en consort (groupe élargi). Ensuite, il y a ce programme français qui ne se contente pas des pièces constituées pour deux violes, mais l’enrichit par des arrangements originaux de pièces de clavecin de Rameau ou de François Couperin, dont L’anguille, qui conclut le programme et engendre le titre. Une fois l’oreille de l’auditeur adaptée à l’espace de l’église de Mirabel, cela (si l’on aime la viole) est du meilleur effet, de la plus grande expertise et de la plus haute distinction.

Anguille sous roche ★★★★ Classique Les Voix humaines, Atma ACD 2 2858