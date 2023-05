«The Chicago Sessions», Rodney Crowell

Le clin d’oeil est voulu. La pochette rudimentaire évoque celle du tout premier disque de Rodney Crowell, Ain’t Living Long Like This, paru en 1978. Zéro budget pour paraître bien, mais des chansons devenues essentielles dans ce qu’on appelle maintenant l’americana, la tambouille de jus de racines où mijote le meilleur du country cuisiné hors de Nashville. Ainsi retrouve-t-on Crowell, irréductible et increvable fournisseur de rudes refrains et de mélodies douces-amères, 17 albums plus tard, à la fois pareil et usé, magnifique et crevassé. L’ex-mari de Rosanne Cash n’a rien perdu de son mordant, cela s’entend dès Lucky, enregistrée en prise directe avec tout ce qu’il faut et rien de trop. L’implication de Jeff Tweedy dans le processus est notable : on revient exprès à la plus bienfaisante rugosité dans la prise de son. On est avec Rodney dans la place, pour la fête dans Somebody Loves Youautant que les amours flétries dans Making Lovers out of Friends. L’authenticité, au superlatif.



The Chicago Sessions ★★★★ Country Rodney Crowell, New West Records