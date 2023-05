«Good Lies», Overmono

Les frères Ed et Tom Russell creusent leur sillon sur la scène électronique britannique depuis une bonne douzaine d’années déjà, mais offrent enfin un premier album sous l’appellation Overmono, personnalité musicale qu’ils ont adoptée en 2015. Good Lies s’écoute comme un hommage à leurs racines underground, comme la somme de leurs expériences musicales passées, ensemble ou en solo : une fusion concise de UK garage, de drum and bass et de techno abrasif destiné à fouetter les fêtards sur un plancher de danse noyé dans les basses fréquences. Le duo n’offre cependant pas un album pour initiés aux sous-cultures électros britanniques : dans sa façon d’intégrer des échantillons vocaux puisés dans la soul, le rap et le R&B, Overmono ouvre grand les bras à la pop et à ceux qu’elle séduit. C’est patent sur la chanson-titre, qui nous donne un rush de sucre, sur la quasi-ballade Walk Thru Water, la voix mélancolique gravée dans les harmonies chaleureuses, dans la ritournelle découpée du refrain de Is U, sur une rythmique 2-step à décoincer les mollets.



Good Lies ★★★★ Électronique Overmono, XL Recordings