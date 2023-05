«Soif», L’Isle

Ariane Brunet est désormais L’Isle et son premier album Soif est bien inspirant. Dans son nouveau projet solo, pour lequel elle a signé avec l’étiquette Bravo musique, l’autrice-compositrice-interprète fait ainsi table rase du passé et s’affirme plus que jamais dans une quinzaine de morceaux d’électro-pop francophone aussi dansants que tout à propos. « Je veux la gloire de tous les corps / Tatouer l’espoir en fard sur mes joues », que l’on entend dans Tous les corps, est une invitation à la célébration de l’inclusivité, tandis que la suite, comme Vanille ou Notre jardin (avec Vendou) sont des chansons qui racontent des histoires d’amour modernes. L’artiste montréalaise a par ailleurs multiplié les collaborations enivrantes. Il y a, entre autres, la présence de Gabrielle Boulianne-Tremblay à l’écriture sur la très envoûtante Rien promis et celle d’Anna Frances Meyer des Deuxluxes qui s’exécute à la flûte traversière en ouverture du disque. Une Soif qu’on est, somme toute, plus que ravi d’étancher !

Soif ★★★★★ Pop L’Isle, Bravo musique