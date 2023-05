John Storgårds occulte le misérabilisme papetier de l’OSM

Le chef finlandais John Storgårds revenait à l’OSM avec un programme d’une rare intelligence et sensibilité accompagnant par ailleurs Charles Richard-Hamelin dans un concerto dans lequel on n’attendait pas le pianiste québécois. La prestation des musiciens a réussi à faire oublier les irritants induits par les hôtes de la soirée.

Se parant de considérations écologiques, la Place des arts et un certain nombre d’institutions, OSM en tête, se dédouanent désormais de l’impression et de la remise de programmes de soirée à leurs clients. En lieu et place on distribue une sorte d’alibi, un feuillet, pitoyable torche-misère, qui sert autant à lister les commanditaires, par des logos d’une taille qui requiert presque une loupe, qu’à énoncer sur la face avant les œuvres, avec un code-barres si l’on veut quelque explication.

Évidemment, les téléphones devant être éteints on se demande comment lire lesdites notices au moment venu. D’ailleurs une spectatrice de la loge 207 (siège à 107 dollars) s’est fait rabrouer par le placier pour avoir voulu consulter sur son téléphone quelle œuvre était jouée alors que débutait L’Île des morts de Rachmaninov. Elle n’est pas revenue en seconde partie.

Il faut, à cet effet, rappeler que les places se détaillent jusqu’à 142 dollars pour le concert de cette semaine. À ce prix-là on a le droit en prime de jouer à un petit jeu pas si nouveau que cela (ça dure depuis un moment mais ça a empiré gravement cette semaine) : Survivor. Si tu ne trouves pas le papier, et tu n’en trouveras pas, car il y en a un pour 10 spectateurs environ, débrouille-toi donc pour savoir ce qu’on joue.

C’est la disette, le misérabilisme papetier. Maintenant pour glaner un de ces misérables torchons en papier glacé (on rappelle qu’il s’agit d’un pitoyable feuillet recto verso !) qui daignent vous indiquer ce que vous allez entendre, il faut se pointer 30 minutes en avance. Au pire il peut arriver un pépin d’imprimerie ou quelque chose, mais, alors on l’annonce au micro et on s’excuse. Non. Rien.

Nous sommes assez curieux de voir comment la clientèle prendra ça. Pour avoir malencontreusement inversé deux cartons et livré des programmes en anglais (mais distribué tout de même des programmes) dans une certaine église d’arrondissement, et s’en être excusé publiquement, l’OM s’était pris, il y a quelques mois, plaintes et procès d’intentions à n’en plus finir. Si l’erreur de bonne foi engendre cela, le néant, il provoque quoi ?

Un grand Rachmaninov

S’il y a un programme qui méritait d’être expliqué, c’était bien celui-là, car il est d’une intelligence rare. Verdigris de Lotta Wennäkoski dévoile rapidement ses couleurs : c’est une sorte de diffraction musicale de En Saga et notamment de ses deux motifs les plus caractéristiques que l’on retrouve par bribes dans différents pupitres comme « dé-composés » et réarrangés dans une œuvre abstraite qui serait à la musique ce qu’est à la sculpture une œuvre du français César. Par contre, pour aider l’auditeur à faire le rapprochement, il serait astucieux de programmer En saga en début de programme et Verdigris en début de 2e partie par exemple.

Second atout du menu musical, la présence de deux grandes partitions de 20 minutes : L’Île des morts et En Saga. La partition de 20 minutes est un format souvent sacrifié. Nous vous en avons parlé récemment en évoquant Le pigeon des bois de Dvořák. Storgårds préfère faire de la grande musique que de finir par une symphonie brillante et cela nous vaut l’association de ces deux œuvres mystérieuses.

Dans L’Île des morts, Storgårds est un peu au-dessus de la nuance piano-pianissimo (selon les instruments) du début, mais il étage très bien les dynamiques et les gradations par la suite, et l’OSM répond à merveille en termes de saturation sonore. En vingt ans nous n’avons pas entendu de Rachmaninov orchestral – hors concertos – de ce niveau (densité sonore, puissance, efficacité, éloquence musicale, justesse expressive) avec l’OSM : ni Symphonies, ni Danses symphoniques, les grandes expériences restant la 2e Symphonie avec Fischer et l’Orchestre du Festival de Budapest et le 3e Concerto avec Matsuev et Gergiev,

Idem pour En saga avec les jeux d’archet pour les vagues de cordes en sourdine au début, la qualité du solo de clarinette, la beauté de l’alto de Victor Fournelle-Blain, l’intelligence dramatique, la plénitude sonore de l’orchestre. Seul petit défaut : En Saga est une œuvre qui remplace le timbalier par la grosse caisse mais en lui demandant de jouer avec des baguettes de timbale (« con bachette di timpani » est indiqué à plusieurs reprises). Il y a sans doute un choix de moyen terme à opérer, mais ce qui est sûr c’est qu’avec cette indication, Sibelius ne voulait pas un « oumph-oumph contonneux » derrière, mais un grondement à l’articulation définie, qu’on aurait aimé entendre plus distinctement et avec bien plus d’impact. À la Payare plus qu’à la Nagano, disons.

Charles Richard-Hamelin a causé une très belle surprise dans le 2e Concerto de Prokofiev, qu’il maîtrise admirablement et dans lequel, en plus, il fait de la musique. Cela s’est entendu très rapidement, au début du premier mouvement, dans sa manière de phraser et de nuancer, un peu comme Beatrice Rana dans cette même œuvre. Les deux artistes ont en commun d’aborder ce concerto avec patience et solidité, en n’oubliant jamais sa noirceur (l’amertume suite à la perte de son ami Maximilian Schmidthof).

Cela ne veut pas dire que Charles Richard-Hamelin ne livre pas la puissance (cadence du 1er volet) et la verve (2e mouvement) là où c’est nécessaire. La collaboration avec Storgårds a été excellente, le chef faisant notamment du 3e mouvement un moment d’une très grande tension.

Charles Richard-Hamelin joue le Concerto n° 2 de Prokofiev Wennäkoski : Verdigris. Rachmaninov : L’Île des morts. Prokofiev : Concerto pour piano n° 2. Sibelius : En Saga. Charles Richard-Hamelin, Orchestre symphonique de Montréal, John Storgårds. Maison symphonique, mercredi 10 mai 2023. Reprises jeudi 10 h 30 et samedi 14 h 30.