Diane Dufresne, première francophone intronisée au Panthéon de la musique canadienne

Les galas et les cérémonies, ce n’est pas trop la tasse de thé de Diane Dufresne, qui préfère prendre la scène pour y offrir ses chansons. Alors, quand le téléphone a sonné en mars et qu’on lui a appris qu’elle serait intronisée au Panthéon de la musique canadienne lors d’un grand événement, la grande artiste a soulevé un sourcil dubitatif. Oh, flattée, elle l’était, mais bon. « C’est en tant que Québécoise francophone que j’ai trouvé ça intéressant », raconte-t-elle.

En effet, Diane Dufresne deviendra officiellement jeudi prochain la première artiste chantant en français à figurer au palmarès chapeauté par l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, l’organisme qui s’occupe aussi des prix Juno. L’interprète d’Oxygène sera adoubée en compagnie du pianiste Oliver Jones, de la chanteuse Terri Clark et des groupes Trooper et Nickelback.

« Luc Plamondon l’a été, intronisé », souligne Mme Dufresne. Tout comme des Québécois anglophones, dont Leonard Cohen et Daniel Lanois, ou livrant une musique instrumentale, comme Oscar Peterson.

L’attachement au Québec de celle qui a posé les seins peints de deux fleurs de lys sur la pochette d’À part de d’ça, j’me sens ben, en 1973, est bien connu. « Je suis encore très fière que le Québec en français soit vraiment mon identité. Et ça m’a motivée » à accueillir cette nouvelle récompense venue du Rest of Canada. Mais Diane Dufresne n’est pas dupe : outre les francophones du pays, « ils ne me connaissent pas ».

La chanteuse, qui parle avec émotion des référendums — « ç’aurait été tellement merveilleux d’y arriver » —, s’inquiète du sort du français au Québec, qui est en difficulté selon elle, même si elle comprend l’attrait de la langue de Shakespeare pour les jeunes générations. « L’anglais est quand même important, c’est une langue internationale. Mais la langue française, c’est quand même la langue de la poé­sie, il ne faut pas oublier ça. C’est une langue artistique, c’est une langue plus compliquée. »

Si Diane Dufresne a laissé sa marque en France et représenté le Québec dans plusieurs pays du monde, jamais elle n’a tenté de percer au Canada, explique-t-elle. Déjà, elle n’est pas très à l’aise avec l’anglais — « c’est pas mon truc ». Elle raconte tout de même avoir enregistré des disques à Londres et à Los Angeles, en plus d’avoir travaillé à New York. « Je me débrouille. »

Mais pour la cérémonie qui se déroule jeudi au Centre national de la musique à Calgary, Diane Dufresne a averti les organisateurs que ce serait eux qui devraient se débrouiller, car elle a bien l’intention de s’exprimer en français, que ce soit lors des entrevues ou lors de son discours. « Sinon, je n’arriverai pas à dire exactement ce que je veux. »

À ce sujet, la grande dame, maintenant âgée de 78 ans, a quelques idées en tête pour ses remerciements. « J’ai des lignes prévues, bien sûr, parce que quand je regarde les soirées comme ça et que je vois le monde qui parle tellement longtemps… c’est plate ! » Diane Dufresne compte notamment souligner l’apport important de son entourage dans « son métier, qui est le show-business ». Elle remerciera « avec plaisir » les créateurs en tout genre, des maquilleurs aux auteurs en passant par les couturiers : « On ne fait pas ça tout seul, à part si on chante dans le métro ! » Une idée qu’elle admet par ailleurs avoir le goût d’essayer, un peu comme une performance artistique.

Lors du gala, Mme Dufresne interprétera une chanson de son répertoire, Partager les anges, écrite par Roger Tabra et qui dépeint la relation entre l’artiste et le public. Elle sera accompagnée pour l’occasion du pianiste Olivier Godin, qui l’accompagne déjà sur scène lors de son actuelle série de spectacles-causeries intitulée Sur rendez-vous. « Je chante celle-là parce que je me suis dit que ça ne sera peut-être pas tout le monde qui va comprendre le français, et c’est une pièce assez lyrique, donc ça compte. » La musique comme langue universelle, quoi.

Diane Dufresne, qui mijote des projets musicaux et d’arts visuels, s’élèvera donc jeudi au Panthéon de la musique canadienne dans un mélange d’humilité, d’honneur et de respect, mais sans jamais s’excuser d’être ce qu’elle a été et ce qu’elle reste. Et des francophones intronisés à cette institution, « il y en aura d’autres. J’espère qu’il y en aura d’autres, et que ça va prendre moins de temps » !