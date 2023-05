La Zarra et la machine

Trente-cinq ans après la victoire d’une Céline Dion défendant les couleurs de la Suisse avec la chanson Ne partez pas sans moi, une autre Québécoise espère remporter le plus kitch, le plus halluciné, le plus improbable des concours musicaux, l’Eurovision. Originaire de Longueuil, La Zarra se présentera samedi sur la scène du Liverpool Arena pour interpréter Évidemment, écrite avec les mêmes complices que son succès Tu t’en iras, Banx Ranx et Benny Adam. « On ne change pas une équipe gagnante ! » lance La Zarra en entrevue avec Le Devoir.

Évidemment : trois minutes et quinze secondes de puissance pop qui rapproche la chanson française classique (celle d’Édith Piaf, rappelée dans le trémolo et la prosodie) des courants de la pop moderne, comme aime le faire La Zarra. Cette introduction langoureuse et orchestrale s’arrêtant au pied d’une rythmique dance subtilement disco-house fait se percuter deux époques dans une même chanson, et ça marche.

En recrutant La Zarra, la France prend ce concours au sérieux : plusieurs bookmakers la classent parmi les favorites avec la Suède, la Finlande, l’Espagne et encore l’Ukraine, qui l’a remporté l’an dernier. Très tôt, la représentation française à l’Eurovision avait la Longueuilloise dans son collimateur : « Lorsqu’on m’a approchée, en septembre dernier, je n’avais pas encore de chanson pour eux. C’était un peu paniquant, mais l’équipe était convaincue : “Elle va réussir.” Tout de suite, on s’est plongés dans la création de la chanson, puis l’enregistrement », raconte la musicienne, jointe par visioconférence à Paris, où elle réside aujourd’hui avec sa fille.

La Zarra a dit oui à la France, sans trop savoir dans quoi elle s’embarquait, présume-t-on : vu de l’Amérique, où les concours musicaux sont pourtant bien ancrés dans le paysage télévisuel, l’Eurovision a l’air d’un cirque où les concurrents paraissent moins préoccupés par la qualité de l’écriture d’une chanson ou de son interprétation que par sa performance, ses costumes, concepts farfelus et tape-à-l’œil.

« Tu présumes bien, répond La Zarra en souriant. Honnêtement, faut être ici pour constater combien c’est gros, l’Eurovision. J’en apprends encore un peu plus chaque jour sur ce concours, mais je peux te dire que c’est une grosse machine. Y’a en plus toute une communauté de fans investis à 1000 %, qui surveillent chacun de tes gestes, les vidéos que tu fais », même les petits scandales comme cette histoire de participation à un spectacle promotionnel de l’Eurovision prévu à Amsterdam annulée par la Québécoise qui a fait les manchettes le mois dernier, peu après notre conversation.

C’est sûr que l’Eurovision est très politique. Peut-être suis-je naïve en pensant ça, mais le fait que je suis canadienne adoucit ma proposition. Peut-être même que ça pourrait jouer en faveur de la France ?

De surcroît, l’Eurovision a une dimension géopolitique qui le rend encore plus étrange. On pourrait ainsi comparer l’événement au championnat de la Ligue Europea au football, alors que fierté et rivalités nationales se révèlent dans le vote des téléspectateurs de partout sur le continent européen (37 nations sont représentées à l’Eurovision, 26 participeront à la finale du 13 mai).

La dimension politique du concours est d’autant plus criante cette année que la Grande-Bretagne a accepté d’accueillir le concours à la place de l’Ukraine, qui devait en être l’hôte puisqu’elle a remporté l’édition 2022. Pour la deuxième année d’affilée, la Russie (gagnante en 2008 grâce à la chanson Believe de Dima Bilan) sera exclue en raison de la guerre qu’elle mène en Ukraine. « Tout le monde est très conscient de la situation délicate dans laquelle se déroule l’Eurovision cette année, reconnaît La Zarra. On soutient tous l’Ukraine » dans la guerre d’invasion que mène contre elle la Russie.

« C’est sûr que l’Eurovision est très politique, dit La Zarra. Peut-être suis-je naïve en pensant ça, mais le fait que je suis canadienne adoucit ma proposition. Peut-être même que ça pourrait jouer en faveur de la France ? » dit-elle, soulignant aussi que ses racines marocaines pourraient inciter des spectateurs à appuyer sa candidature. « À mon sens, tout ça, mes racines, où je suis née, l’endroit où j’ai développé ma carrière, ce sont des avantages. C’est l’expression du multiculturalisme, le reflet de la société d’aujourd’hui, c’est aussi abattre les frontières avec la musique. »

Et des costumes, des mises en scène, des effets spéciaux… Quelques images de La Zarra en répétition la dévoilent seule sur scène dans une longue et élégante robe foncée, placée sur un plateau qui s’élèvera vers le ciel durant sa performance. « La scénographie, la performance, ce sera le plus important. J’espère marquer l’esprit du spectateur, en misant sur les jeux de caméras, l’éclairage et un élément de surprise. Je veux que la performance soit comme un tableau, une sculpture, qu’on admire. »

En évitant bien sûr de verser dans le kitch, comme on l’a tant vu dans les dernières décennies à l’Eurovision. De nombreux Américains ont appris l’existence de ce concours grâce à la comédie Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, qui met en vedette Rachel McAdams et Will Ferrell dans les rôles des chanteurs représentant l’Islande. Succès sur Netflix en 2020, la comédie est pourtant à peine parodique…

« Un film incroyable ! lance La Zarra. C’est un de mes films préférés, j’ai dû le voir une trentaine de fois — j’adore Will Ferrell, il est hilarant ! C’est vrai que c’est un peu ça, l’Eurovision : une sorte de monde musical parallèle », ajoute la musicienne, en promettant de revenir bientôt au Québec nous présenter son prochain album, qui pourrait être lancé dès cet été.