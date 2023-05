Un second vaisseau pour BOP et Cédric Delorme-Bouchard

Après leur association dans Le vaisseau-coeur, en ouverture de la saison de la salle Bourgie en 2019, la compagnie Ballet-Opéra-Pantomime (BOP) et le metteur en scène Cédric Delorme-Bouchard présentent, à l’Usine C, La nef, un spectacle pour quatre pianistes et huit danseuses et danseurs. Trait d’union avec Le vaisseau-coeur : la musique d’Olivier Messiaen.

C’est la troisième fois que BOP scénographie Messiaen, après le Quatuor pour la fin du temps en clôture de l’OFFTA en 2017, spectacle dansé monté avec Dave St-Pierre, et Le vaisseau-coeur, rituel autour des Trois petites liturgies de la présence divine. « Nous pensons que cette musique peut paraître aride au premier abord, mais qu’elle est très accessible. Ou, même si elle n’est pas si accessible, dans une atmosphère de spectacle avec quelque chose de visuel, c’est une musique à considérer », nous dit Hubert Tanguay-Labrosse, codirecteur de BOP avec Alexis Raynault.

Le concepteur du Vaisseau-coeur avait déjà été Cédric Delorme-Bouchard. « Cédric étant artiste en résidence à l’Usine C, alors que pour première collaboration nous l’avions invité dans notre monde à la salle Bourgie, là, c’est l’inverse, dans une salle ayant beaucoup de ressources techniques pour la lumière, la vidéo. C’est lui qui a eu l’idée d’une grande scénographie avec quatre pianos à queue, comme une sorte d’autel central », souligne Alexis Raynault.

Pulsation et temporalité

Hubert Tanguay-Labrosse et Alexis Raynault ont cherché de la musique pour ce dispositif. Les noces de Stravinski ne correspondaient pas au projet. « Hubert a eu l’idée de partir des Visions de l’Amen de Messiaen pour voir s’il serait possible de les arranger pour quatre pianos, et nous nous sommes fixés finalement sur une sélection opérée à partir des Visions de l’Amen et des Vingt regards sur l’Enfant-Jésus, qu’on allait arranger pour que le son circule dans l’espace avec quatre pianos accompagnant la danse. »

La dramaturgie musicale naîtra de l’ordre des pièces, de leur éventuelle récurrence. « Messiaen élimine toute sensation de pulsation, de temporalité. C’est très facile à danser et à mettre en scène ; le mouvement peut être extrêmement libre et les danseurs peuvent même aller contre la pièce. Si la pièce est plus calme, ils peuvent aller vite et ça va très bien marcher. On peut vraiment créer quelque chosepour le mouvement sur cette musique-là », estime Hubert Tanguay-Labrosse. Interloqués dans un premier temps, les danseurs se sont vite acclimatés à Messiaen. « D’ailleurs, il y a aussi deux créations dans le spectacle, et plus ça avançait, plus les danseurs voulaient danser sur Messiaen. Cela n’a pas été un si gros choc », dit, sur un ton amusé, le codirecteur de BOP.

Pour ses nouveaux projets, BOP, qui a pu fonctionner pendant la pandémie grâce à des collaborations avec l’Opéra de Montréal et les Violons du Roy, va poursuivre son travail. « Nous visons à présenter une création chaque année et à en préparer une ou deux parallèlement », dit Alexis Raynault. La danse sera au centre du prochain projet, avant un retour à l’opéra l’année suivante, un projet assez titillant d’actualisation de l’opéra baroque dont la création est prévue en 2024.

La nef Danse : David Albert-Toth, Leslie Baker, Marc Boivin, Mélanie Chouinard, Jennyfer Desbiens, Myriam Foisy, Lucie Grégoire, Emmanuel Proulx. Pianos : Samuel Blanchette-Gagnon, Isabelle David, Mehdi Ghazi, Gaspard Tanguay-Labrosse. Mise en scène, lumière et scénographie : Cédric Delorme-Bouchard. Mouvement : Danielle Lecourtois. Direction musicale : Hubert Tanguay-Labrosse. Présenté à l’Usine C les 12, 13, 16 et 17 mai, ainsi qu’au festival Orford Musique le 16 juillet dans une version adaptée.