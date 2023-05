Le discret retour de Bernard Adamus

Près de trois ans après s’être retiré en s’excusant d’avoir eu des comportements inappropriés, le chanteur Bernard Adamus tente un retour sur scène. Loin de Montréal et des débats enflammés autour de la rédemption des artistes dénoncés, l’auteur-compositeur-interprète se produit depuis ce printemps dans de petites salles en région. Et son public est au rendez-vous.

« La réaction a été très bonne. Les gens avaient vraiment hâte de le revoir. En cinq heures, on avait vendu tous les billets pour les trois soirs », s’étonne Victor Dubois-Beaudet, propriétaire de la microbrasserie Wick Station, une petite salle de 150 places à Warwick, dans le Centre-du-Québec, où Bernard Adamus est monté sur scène à la fin avril.

À Saint-Gabriel-de-Brandon, à Saint-Valérien-de-Milton ou encore à Beauceville, les concerts de cette figure de proue du « folk trash » affichent souvent complet. Mais en serait-il autant dans les grands centres ? « Je pense qu’à Québec, il n’y aurait aucun problème. Mais à Montréal, ce serait peut-être différent. Il y a tellement de monde que forcément, il y aurait assez de gens pour protester, même s’il s’agit d’une minorité. Ici, en région, si quelqu’un n’est pas d’accord, il ne le dira pas. Il sait qu’il n’y aura pas assez de monde pour susciter un mouvement », avance Francis Richer, qui organise un souper-spectacle avec Bernard Adamus au centre-ville de Saint-Raymond, dans Portneuf.

Lorsqu’il a annoncé la venue en ville de Bernard Adamus, le 17 juin prochain, Francis Richer avoue qu’il appréhendait les réactions sur les réseaux sociaux. Finalement, il dit n’avoir reçu aucun commentaire négatif. La preuve, selon lui, que le public est visiblement prêt à lui pardonner.

Deuxième chance

Bernard Adamus n’a jamais été accusé de quoi que ce soit devant la justice. Aucune enquête journalistique faisant état d’allégations n’a été publiée à ce sujet non plus. Durant le mouvement de dénonciations anonymes à l’été 2020, sa maison de disques, Dare to Care, l’avait largué après qu’on lui eut reproché sur les réseaux sociaux plusieurs inconduites. Le président de Dare to Care, Eli Bisssonnette, avait par la suite démissionné, accusé notamment d’avoir protégé Bernard Adamus, alors que des rumeurs couraient au sujet du chanteur durant plusieurs années.

Dans un long message publié sur son compte Instagram par la suite, Bernard Adamus s’était pour sa part excusé, reconnaissant avoir été « agressif dans [ses] gestes et paroles » envers les femmes. « Le sexe et l’alcool se sont trop souvent mal mélangés dans ma très tumultueuse vie », admettait-il, en indiquant vouloir faire une pause professionnelle.

Le chanteur avait ensuite complètement disparu de la sphère publique, jusqu’à ce qu’il remonte sur scène pour la première fois en trois ans il y a quelques semaines. Il demeure inactif sur les réseaux sociaux et n’a accordé d’entrevue à aucun média. Bernard Adamus n’a d’ailleurs pas souhaité s’entretenir avec Le Devoir, indiquant qu’il ne se sent pas prêt, car son retour le rend « très nerveux et sensible ».

« Ça fait trois ans qu’il s’est retiré, ce qui est très long pour un artiste. Il n’a pas essayé de revenir après six mois. Il a pris le temps de faire du travail sur lui. Il est allé en thérapie. Il s’est excusé et il revient sobre. C’est une meilleure personne aujourd’hui. Il faut en tenir compte », souligne Isabelle Archambault, qui produit quelques-uns des spectacles de Bernard Adamus prévus cet été.

Celle qui se décrit comme féministe a accepté de lui offrir une seconde chance, convaincue de sa bonne foi. Elle constate toutefois que des promoteurs de salles de spectacle demeurent réticents à l’idée de l’ajouter à leur programmation. « Il y a beaucoup de promoteurs de grosses salles de spectacle qui vont laisser passer encore un an avant de le programmer. Ils attendent de voir comment ça va se dérouler dans les petites salles cet été en région », croit Mme Archambault.

Revenir par la bande

Des personnalités qui ont été mêlées à une controverse ont elles aussi amorcé un retour dans les derniers mois : Maripier Morin, Julien Lacroix ou encore Éric Lapointe, pour ne nommer qu’eux. Plutôt que d’essayer de revenir par la grande porte, la plupart ont opté pour un retour progressif devant le public.

« De faire des spectacles dans de petites salles en région, comme Bernard Adamus, ce n’est pas anodin. Il teste. Il prend la température de l’eau », analyse Martine St-Victor, stratège en communication. Elle ne porte pas de jugement sur la légitimité ou non de ces artistes à poursuivre leur carrière à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles. À la fin, c’est le public qui aura le dernier mot de toute manière, tranche cette experte en relations publiques.

Martine St-Victor remarque cependant que les Québécois sont beaucoup plus enclins à pardonner à ces vedettes aujourd’hui qu’il y a trois ans, au moment où les histoires d’allégations d’inconduites sexuelles défrayaient la chronique. « Il y a trois ans, on était exposé à une réalité que l’on ne connaissait pas. Pour des gens qui ne venaient pas du milieu artistique, ç’a été un choc. Mais aujourd’hui, avec le recul, on est peut-être plus ouvert à pardonner. Surtout quand on voit que plusieurs de ces personnalités ont entrepris un cheminement », observe-t-elle.