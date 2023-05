Stromae annonce la « fin prématurée » de sa tournée Multitude pour des raisons de santé.

Dans un message sur Twitter, le chanteur belge explique qu’il y a quelques mois, il a ressenti une « dégradation » de son état de santé, qui l’a « conduit à renoncer à quelques premières dates en France, puis en Europe ». Il espérait pouvoir se reposer, entouré des siens, puis « reprendre la route », mais il admet aujourd’hui que ce temps de repos sera plus long que prévu.

Stromae, souffrant d’épuisement, avait fait une pause de spectacles pendant six ans, de 2015 à 2021, après sa précédente mégatournée. Il s’était alors consacré à la production musicale et à sa collection de vêtements.

Dans une récente chanson, L’Enfer, il relate le mal-être qui l’a habité pendant ces années et évoque même des idées suicidaires.

La tournée Multitude, amorcée en février 2022, devait se terminer en décembre prochain. Mais Stromae annule les spectacles prévus en juin à Bruxelles, à Lille et à Paris, puis tous ceux de l’automne dans plusieurs villes de France et à Amsterdam, ainsi que la grande finale à Bruxelles début décembre.

Il ne sera pas non plus du festival Werchter, en Belgique, ni du festival Down the Rabbit Hole aux Pays-Bas, fin juin, début juillet.

La tournée de Stromae s’était arrêtée l’automne dernier au Québec, avec cinq spectacles à Montréal et Québec en novembre et décembre.

« Cette décision est difficile mais nécessaire pour pouvoir aller mieux », écrit-il mardi, avant de s’excuser « pour ces rendez-vous manqués que j’attendais autant que vous, et auxquels je dois renoncer malgré moi ».