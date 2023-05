Rock, dissidence et guerre en Ukraine

Le Français Yauheni Kryzhanouski est docteur en science politique et chercheur universitaire. Il vient de publier Contester par la musique sous régime autoritaire (éditions du Croquant, 2022). Il explique le retour de la censure et la contestation du rock en Russie, en Biélorussie et en Ukraine.

Comment êtes-vous devenu un savant du rock en russe ?

Souvent, à l’origine des sujets de thèse, il y a des intérêts personnels. C’est mon cas : mon intérêt pour cette musique vient de ma jeunesse. Je suis né dans la ville de Hrodna, en Biélorussie, près de la frontière polonaise et lituanienne. Dans les années 1990 et au début des années 2000, une grande partie du mouvement rock local était politisée et s’exprimait contre le pouvoir du président Loukachenko de différentes manières, dans les chansons, les entrevues, les manifestations et les concerts. Je faisais mes études à Minsk, à l’Université européenne des sciences humaines, créée en 1992 au lendemain de l’indépendance et fermée en 2004 par les autorités. J’ai achevé mes études de maîtrise puis de doctorat en France, à Strasbourg. J’ai choisi le sujet de la contestation par la musique. J’ai ensuite travaillé sur les nouvelles formes de contestations en Russie et en Biélorussie.

Comment définissez-vous la musique contestataire ?

J’ai dû répondre à cette question quand j’ai commencé mes recherches. La contestation, comme la politisation, peut se définir différemment. Dans les sociétés occidentales, on comprend bien que le domaine du politique est assez bien délimité avec les partis, les manifestations, etc. La contestation est immédiatement perceptible dans les critiques publiques. Dans les régimes autoritaires, c’est plus compliqué. L’accès au champ politique classique est verrouillé par le pouvoir. Le débat politique a donc tendance à se généraliser dans d’autres domaines d’activité intellectuels — dans l’art, la littérature, les recherches universitaires, la vie associative. Le débat public y est aussi contrôlé. On ne dit pas les choses ouvertement ; on conteste en cachant les messages, avec des équivoques qui sont décodées. Je définis donc les contestations comme des hétérodoxies politiques, sociales et économiques, qui vont à l’encontre de la doxa idéologique et politique.

Quelle a été la place du rock dans la contestation dans le contexte soviétique ?

Une certaine mythologie contestataire et non conformiste entoure le genre rock, y compris en Occident. En Union soviétique, il y a eu des formes de rock acceptées et aseptisées : les concerts interdisaient la distorsion électrique, et le volume restait assez bas. D’autres formes, comme le punk ou le heavy metal, étaient considérées comme impropres à la consommation. Dans les années 1970 et 1980 émerge en Russie et en Biélorussie un mouvement underground, qui ne respecte pas les cadres officiels du rock légitime. La même chose se produit en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Ce rock n’est pas antisoviétique, mais non soviétique. Il ne respecte pas les canons du réalisme socialiste. Il est hétérodoxe.

Comment ce genre se transforme-t-il autour de la chute de l’URSS ?

L’ère de gloire du rock soviétique arrive avec la glasnost, la politique de liberté d’expression de 1986. Le rock underground devient un symbole des réformes sociales de la perestroïka. Il se tenait loin des questions politiques jusque-là et il se politise soudainement, encore plus à partir de 1989, parce que le public en demande. Les rockeurs de Leningrad et de Moscou remplissent des stades. Les vieux groupes Aquarium, Machina Vremeni et Kino deviennent très populaires. Une vague encore plus ouvertement politisée émerge avec de plus jeunes formations comme Grajdanskaïa Oborona (Défense civile), un groupe punk très radical.

Et qu’arrive-t-il à cette musique après la disparition de l’URSS ?

Le genre entre en crise au début des années 1990. La contestation sur laquelle s’appuyaient les groupes devient caduque ; elle n’est plus nécessaire dans une société libérale. En plus, il y a l’ouverture à la concurrence de la musique populaire occidentale, beaucoup plus professionnelle. Le retour des régimes autoritaires, d’abord en Biélorussie au milieu des années 1990 puis en Russie de manière franche à la fin des années 2000, va ramener la censure, et donc la contestation et une nouvelle vague de popularité. Dans la dernière décennie, la censure restait assez diffuse et informelle — par les gérants de clubs, par exemple — , sauf pour des cas exceptionnels, comme celui des Pussy Riot. Plus souvent, le système créait une atmosphère dans laquelle la tenue de concerts s’avérait peu probable. Depuis 2021 en Biélorussie et 2022 en Russie, la censure fonctionne à plein régime. Il est devenu extrêmement difficile de prendre position contre les autorités.

Comment s’exprime la contestation en Biélorussie et en Russie dans ce contexte ?

Il y a deux attitudes. Soit les groupes se taisent parce qu’ils risquent beaucoup en s’exprimant, soit ils s’exilent. Les mouvements contestataires s’expriment donc de l’étranger, où sont organisés des concerts caritatifs. Cette situation verrouillée s’applique aussi aux autres formes de dissidences politiques et culturelles. Les journalistes et les médias indépendants ont tous quitté les deux pays — c’est-à-dire ceux qui ne sont pas en prison. L’opposition politique n’existe plus qu’en exil.

Comment se démarque le rock ukrainien depuis l’indépendance du pays en 1991 ?

La situation était très différente dans ce pays depuis des décennies. Avant l’indépendance, il y a eu une vague de groupes antisoviétiques qui voulaient participer à la construction de l’identité nationale. Après la fin de l’URSS, l’Ukraine n’a pas connu de pouvoirs autoritaires ni de censure, comme en Russie et en Biélorussie. Cette liberté a fait qu’on pouvait s’exprimer librement et qu’en même temps, on ne le faisait pas nécessairement politiquement. Il y a bien eu des mobilisations des artistes pendant la révolution orange et la deuxième révolution de Maïdan pour soutenir les contestataires, mais c’était un effet d’engagement concentré pendant ces périodes.

Et depuis la guerre ?

Un très grand nombre de musiciens ont été mobilisés contre la guerre. Certains groupes qui n’étaient pas politisés ont pris ce virage. Ils font des concerts pour lever des fonds pour l’armée ukrainienne ou les réfugiés, mais sans faire de chansons contestataires. D’autres en composent. Les musiciens qui ont toujours été engagés multiplient les efforts. Slava Vakartchouk, leader du groupe Okean Elzy, a créé un parti et a été élu comme député. Il a commencé à créer des chansons contestataires et il va voir les soldats sur les lignes du front. Serhiy Zhadan, du groupe ska punk Zhadan et les chiens, s’est impliqué dans la défense territoriale et il a levé des fonds avec des concerts un peu partout en Europe. Il faut aussi dire qu’avant la guerre en Ukraine, la musique ukrainienne était extrêmement populaire en Russie. Plusieurs chanteurs et groupes ukrainiens dominaient la scène pop russe. Ce n’est évidemment plus le cas.

Le rock est une vieille forme musicale de moins en moins populaire. D’autres genres musicaux reprennent-ils la contestation ?

C’est le cas du hip-hop, même si ce genre est apparu en Russie comme une musique de divertissement. On voit maintenant des collaborations, des hybridations, parce qu’il y a cette image très prophétique du rock russe des années 1980. Quand on imagine une position sociale active, on pense tout de suite à ce vieux genre musical, même du côté des rappeurs. Le rock se définit par son non-conformisme, pas du point de vue musical. Quand Oxxxymiron, un des rappeurs russes les plus connus, a arrêté sa récente tournée à Londres, il a accueilli sur scène Boris Grebenchtchikov, l’un des pionniers du rock en russe, et ils ont chanté ensemble.