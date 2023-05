Alexandre Tharaud en verve

Le pianiste français Alexandre Tharaud avait obtenu vendredi une carte blanche de la part de la salle Bourgie. Il a utilisé cette opportunité pour composer une soirée originale en trois étapes.

La « Carte blanche à Alexandre Tharaud » débutait à 19 h par une séance de lecture de ses écrits forts spirituels sur sa vie de concertiste, lus par lui-même et Daniel Brière, ponctués par quelques extraits des Suites de Bach jouées par le violoncelliste Joshua Morris.

Après un mauvais réglage initial du micro, on a pu comprendre ce qui se disait, mais la clarté de l’amplification de la voix parlée — on se souvient du spectacle de Pascal Amoyel — n’est décidément pas le fort de la salle Bourgie.

Cette petite heure était fort distrayante, avec des anecdotes et des regards souvent très drôles, par exemple sur les tourneurs de pages, les tousseurs et les déballeurs de bonbons.

Ceux qui ont suivi le périple musical au complet ont eu droit à 22 h 15 à un concert dans le noir, pendant lequel il était interdit d’applaudir. La rédaction de ce compte-rendu, entre autres, nous a amenés à ne pas poursuivre l’expérience jusqu’à ce terme.

Exubérant

Reste donc le concert Rameau-Schubert, avec, entre-deux, plusieurs courtes compositions du pianiste lui-même.

La sensation dominante de ce concert d’une heure a été la verve, voire l’exubérance, du pianiste, visiblement heureux d’être là. Nous l’entendions dans Les Sauvages de Rameau en bis, non pas ciselé comme avec Bruce Liu, mais emporté et nourri de coups de patte mettant en lumière tel ou tel détail original.

Cet élan avait aussi des incidences sur la Suite en la mineur de Rameau et les Impromptus op. 90 de Schubert, notamment le choix de la limite jusqu’à laquelle le pianiste oserait faire aller la dynamique sonore. Alexandre Tharaud a choisi un son très nourri, ample et généreux, même dans Rameau, se délectant notamment des variations de la « Gavotte et six doubles ». Idem dans Schubert, où le pianiste a créé beaucoup plus de juste variété, de contrastes de tourbillon et de fantaisie dans les Impromptus op. 90 que David Fray dans son Klavierstücken février dernier au même endroit.

Entre Rameau et Schubert, Tharaud a joué des pièces de son cru composées pendant la pandémie. Ces études brèves portent à la fois sur le rythme, la répétitivité et les sonorités. C’est concentré, éloquent et percutant.

Le pianiste a sans doute apaisé ces heureux emportements dans son concert ultérieur à vertus lénifiantes. L’idée du triptyque était, en tout cas, excellente.

Carte blanche à Alexandre Tharaud Rameau : Suite en la mineur. Tharaud : Corpus volubilis (extraits). Schubert : Impromptus op. 90. Salle Bourgie, vendredi 5 mai 2023.