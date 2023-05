Une violoncelliste québécoise jouera lors du couronnement

Lorsque Marion Portelance jouera au concert du couronnement du roi Charles dimanche, ce sera sur un violoncelle ayant un lien spécial avec le monarque.

L’étudiante du Royal College of Music, originaire de Montréal, jouera sur un violoncelle William Forster de 1804, qui serait le même que celui que le roi Charles possédait autrefois.

La jeune femme de 24 ans dit être honorée et ravie de jouer au concert, qui suit la cérémonie de couronnement de samedi.

« C’est vraiment une expérience hors du commun, c’est encore irréel pour moi de pouvoir participer à cet événement historique et d’être dans un lieu aussi important», a-t-elle déclaré en entrevue.

Elle a dit que l’instrument était utilisé par le roi Charles pendant ses années d’étudiant. Il a ensuite été vendu au profit d’une association caritative, a dit Mme Portelance, puis donné par le Linbury Trust à la collection du Royal College of Music.

« Cet instrument a tellement d’histoire, donc c’est encore plus significatif pour moi de pouvoir jouer là-dessus », a-t-elle affirmé.

Mme Portelance fait partie d’un quatuor à cordes qui interprétera un nouvel arrangement de la chanson Somewhere de West Side Story, dans le cadre d’une collaboration qui inclut le Royal Opera et le Royal Ballet. Le Royal College of Art fournira une toile de fond visuelle.

Celle qui est diplômée du Conservatoire de musique de Montréal affirme que c’est une grande collaboration entre toutes sortes d’arts et pense que cela représente très bien le fait que le roi Charles a toujours été un grand défenseur des arts, et en particulier de la musique.

Elle rapporte qu’elle a été contactée il y a quelques mois pour lui demander si elle était libre le premier week-end de mai, mais qu’elle n’a découvert que plus tard pourquoi.

Les vedettes de la pop Lionel Richie, Katy Perry et le chanteur d’opéra Andrea Bocelli font partie des têtes d’affiche qui doivent se produire lors du concert de dimanche au château de Windsor.

Mme Portelance a eu la chance de visiter le site pour la première fois jeudi pour une répétition, ce qui a rendu la situation encore plus réelle.

Marion Portelance souligne qu’elle est plus emballée que nerveuse, mais essaie de ne pas se demander si le roi accordera une attention particulière à sa performance sur le violoncelle avec lequel il avait l’habitude de jouer.