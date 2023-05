Dmytro Udovychenko, lauréat d’un concours historique

Le jury du Concours musical international de Montréal a sacré jeudi tard dans la soirée l’Ukrainien Dmytro Udovychenko, un choix cornélien tant le niveau de cette édition Violon 2023 fut hors normes, le plus haut niveau de l’histoire de cette compétition, toutes disciplines confondues.

Après une première soirée assez exceptionnelle en matière de tenue instrumentale et musicale, avec l’Ukrainien Dmytro Udovychenko dans un bouleversant 1er Concerto de Chostakovitch, l’Israélien Michael Shaham dans un Sibelius de haute tenue et Nathan Melzer, violoniste aux sonorités moelleuses et à l’intonation très maîtrisée, nous avions quelques craintes de voir le niveau quelque peu retomber lors de la seconde séance.

Il n’en fut rien, au contraire, et la soirée commença par un immense choc : la prestation de la Coréenne SongHa Choi dans le 2e Concerto de Prokofiev. Nous avons retrouvé chez cette candidate le tempérament de feu dont elle avait fait preuve dans les épreuves précédentes. À cela s’ajoutent un son d’une grande plénitude et une corde de sol particulièrement nourrie. SongHa Choi a rendu justice à l’intimisme du 2e mouvement, mais c’est avec la hargne de son 3e mouvement qu’elle nous a littéralement sidérés.

Meilleure que les violonistes DG

Nous avons à ce titre un point de repère prestigieux et très clair : le 2e Concerto de Prokofiev donné par la vedette montante de Deutsche Grammophon Daniel Lozakovich, avec Nathalie Stutzmann à l’OM en juin 2022. SongHa Choi a joué la même oeuvre avec beaucoup plus de personnalité et de puissance. Rafael Payare pourrait lui-même en témoigner, car il avait assisté au concert placide de l’OM en spectateur et accompagnait jeudi cette torche vive.

Comme nous faisons des comparaisons transversales entre les éditions, SongHa Choi est une coche au-dessus de Bomsori Kim, dauphine d’Ayana Tsuji en 2016. Sachant de Bomsori Kim a été elle aussi engagée par DG, SongHa Choi — qui a été très justement récompensée par un 2e Prix, le Prix du public, le Prix pour la meilleure sonate et le Prix pour la meilleure exécution de l’oeuvre imposée — devrait intéresser les équipes artistiques de Warner ou Sony.

Alors que l’on croyait le trio de lauréat installé, avec Udovychenko, Choi et Shaham, est arrivé SooBeen Lee, une autre Coréenne dans le Concerto de Tchaïkovski. Et, là encore, grosse prestation, plus parfaite sur le plan de la finition, que celle de Shaham, avec un son sans doute moins nourri, mais d’une musicalité impeccable et avec de belles prises de risques dans le 3e mouvement.

SooBeen Lee a profité à fond de la direction orchestrale passionnante de Rafael Payare, décidément lui aussi déterminé à donner une patine historique à cette édition (ah, son accélération avant la cadence du 1er mouvement !). SooBeen Lee s’est laissée entraîner par le chef alors qu’une direction conventionnelle aurait probablement engendré une lecture assez passive qui n’aurait pas eu le même effet.

Pour situer la prestation et le niveau, ce fut plus excitant, d’une finition plus parfaite, avec juste un peu moins de saturation sonore que Kerson Leong la semaine passée à l’OM. Plus immaculée que Shaham, Lee a été logiquement placée troisième.

Claquettes

Restait Ruslan Talas dans le 1er de Paganini. L’instrumentiste est formidable, maîtrisant les pièges de l’intonation et le funambulisme violonistique. Il a connu un accroc isolé d’archet au 1er mouvement qui l’a déconcentré, mais les pièges surmontés par ailleurs sont impressionnants. Le son manque d’harmoniques dans les aigus (chanterelle) : ce peut être l’instrument.

Ruslan Talas a toutefois un défaut rédhibitoire et ce n’est pas pour rien que nous parlions hier de l’impeccable tenue sur scène des trois premiers candidats. Car à l’opposé d’eux, l’insupportable Talas ponctue ses bons coups (d’archet !) en tapant du pied gauche. Ce tic devient très gênant et d’ailleurs, ce genre de choses se met facilement à dégénérer, comme avec les spectacles de claquettes du clown Nemanja Radulovic, dont Montréal pensait bien s’être débarrassé à vie après son sinistre show de 2007, mais que l’OM, décidément en veine ces temps-ci, s’est mis en tête de nous ramener ici la saison prochaine.

On a peine à imaginer que le candidat Ruslan Talas n’a pas fait son tapage en quart ou en demi-finale. Qui, alors, le jury, dont la mission est de primer quelqu’un qui est prêt à représenter le concours en se faisant engager par des institutions partout dans le monde, a privé ce jeudi de cette sixième place de finale ? Nous avons notre petite idée à ce sujet, mais elle n’aurait sans doute pas perturbé l’ordre d’un podium suprême et juste : Udovychenko-Choi-Lee.

Même si elle a été parfaite lors de ce concours, on ne sait ce qu’adviendra de Lee, mais on a hâte de revoir Udovychenko et Choi. Leurs concertos resteront dans nos mémoires comme les apparitions, ici, de Beatrice Rana, Nareh Arghamanyan, Emily d’Angelo, David Fray, Benjamin Beilman, Philippe Sly et quelques autres.

Violon 2023 Finale — 2e soir

SongHa Choi (Corée du Sud). Prokofiev : 2e Concerto pour violon.

SooBeen Lee (Corée du Sud). Tchaïkovski : Concerto pour violon.

Ruslan Talas (Kazakhstan). Paganini : 1er Concerto pour violon.

Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique, jeudi 4 mai.