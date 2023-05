Le Québec ne cède pas à «Madame Butterfly»

L’opéra de Puccini Madame Butterfly clôt la saison à la fois de l’Opéra de Montréal et de l’Opéra de Québec. Ce succès majeur auprès du public, qui remplira les salles au point qu’à Montréal on rajoute une représentation, est désormais pris avec des pincettes par les institutions nord-américaines.

C’est samedi qu’une madame Butterfly canadienne montera sur scène à Montréal. Les habitants de Québec attendront encore une semaine avant de voir une Italienne dans le spectacle programmé par Jean-François Lapointe.

Nouveauté

À Montréal, la Butterfly annoncée est un nouveau spectacle. La production traditionnelle, utilitaire, faite pour remplir les caisses de l’institution sans trop de soucis, a été vue en 1988, en 1993, en 2002 et en 2015. Notable exception, le superbe spectacle importé d’Opera Australia, riche et poétique, avec Hiromi Omura, en 2008, reste inoubliable. À observer la récurrence de l’ouvrage, on remarquera au passage que l’on pourrait programmer des saisons quasiment par ordinateur puisque l’opéra de Puccini revient avec une régularité horlogère, tous les huit ans en moyenne.

Nouvelle Butterfly, donc, confiée à Stephanie Havey, artiste plutôt en début de carrière qui a notamment mis en scène des ouvrages à Seattle, à Pittsburgh, à Dallas, au Michigan et en Arizona. Parmi les éléments dévoilés par l’Opéra de Montréal, on nous dit dans les mots de madame Havey que, dans la première scène, « un jeune enfant asiatique découvre, en lisant Madama Butterfly, ses origines japonaises ; Kate Pinkerton raconte à son fils adoptif les événements qui l’ont amené en Amérique ».

Le rôle-titre sera chanté par la soprano libano-canadienne Joyce El-Khoury, face au ténor Matthew White. La mezzo-soprano Lauren Segal sera Suzuki, et Hugo Laporte incarnera Sharpless. Bref, cette distribution « presque entièrement canadienne », dirigée musicalement par Pedro Halffter, transportera les spectateurs à Nagasaki, au Japon, au début du XXe siècle.

À Québec, présenté à partir du samedi 13 mai, Madame Butterfly sera dirigé par Clelia Cafiero et mis en scène par François Racine, qui avait présidé à la dernière série de représentations, en 2015, à Montréal. La scénographie est de Michel Baker, directeur technique de l’Opéra de Québec depuis plusieurs décennies, qui avait très bien maîtrisé les défis de Don Pasquale. Francesca Tiburzi et MyungJoo Lee se partageront le rôle de Cio-Cio San, alors qu’Éric Laporte chantera Pinkerton, Lysianne Tremblay sera Suzuki et Phillip Addis interprétera Sharpless.

En Amérique du Nord, on tend à être prudent avec des ouvrages culturellement typés qui peuvent être perçus comme « appropriés » ou véhiculant des propos désormais jugés avant tout colonialistes. Six maisons (Atlanta, San Francisco, La Nouvelle-Orléans, Sarasota, Trenton et West Palm Beach) ont tout de même programmé Butterfly cette saison aux États-Unis. On remarquera que les trois plus importantes ont opté pour des chanteuses asiatiques, les trois plus modestes choisissant des artistes locales maquillées. Dans leur approche « traditionnelle » de l’opéra, les institutions québécoises font relativement exception. Restera à jauger les spectacles.



Madame Butterfly À Montréal. À la salle Wilfrid-Pelletier les 6, 9, 11 et 16 mai à 19 h 30 et le 14 mai à 14h.

À Québec. Au Grand Théâtre les 13, 16 et 18 mai à 19 h 30 et le 20 mai à 14h.