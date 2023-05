Dans l’shed et aux alentours, l’humanité en concentré

Exagérons exprès. Il aura fallu trois décennies à Éric Dion et à André Lavergne pour en arriver à La nouvelle saison. Un album plus qu’important, qui a tout de l’aboutissement. D’où le calcul : ça fait trente ans que les gaillards font de la musique, ensemble et séparément. Dans l’shed, en cela, est la première bâtisse qui tient. Le premier album de leur duo n’a jamais que huit ans dans le corps, et la symbolique grange célèbre tout au plus les dix ans de l’appellation officielle.

Trente ans de routes, néanmoins. À partir de leur Gaspésie d’origine, la recherche de quelque chose qui résonne vrai, quelque chose comme un appel à l’aide sans adresse précise, à laquelle il faut répondre, dans l’espoir de trouver l’humanité dans l’humain. Vingt ans à préparer leur bagage, leurs musiques de racines, folk, blues, bluegrass, country, et puis le grand voyage avec Dans l’shed. Une fois lancé l’éponyme de 2014, les albums se sont vite arrimés :Rivière rouge(2015), Gaspericana (2017), Les sessions liégeoises (2019) et Vallée embrumée (2021) : beaucoup de chemin, un parcours sillonnant au moins deux continents, Amérique de bord en bord, Europe francophone.

Point de départ et destination

Et les revoici à la maison. Galerie de personnages locaux, intimité du propos. Comme si on était à New Richmond, au Nouveau-Brunswick. Point de départ et destination. « Je pense qu’on était rendus là, commente Éric. On en aura fait du kilométrage pour comprendre ça ! C’est la même quête, mais en fouillant à l’intérieur de moi ou en regardant tout près. » Dans la chanson titre, on passe d’une vie « sous un ciel voilé » au constat que « depuis quelque temps, le ciel s’est ouvert » : une « nouvelle saison » arrive. Dans la chanson intitulée Septembre, les renouveaux se multiplient dans le temps.

« C’est pas janvier, pour moi, le début de l’année, c’est septembre. Je me suis aperçu que mes trois enfants vivaient chacun une étape qui correspondait à septembre : ma plus jeune entrait en première année, mon autre fille changeait d’école et s’en allait en polyvalente en 3e secondaire et mon garçon était finissant. Alors, j’ai décrit dans la chanson un personnage qui est un peu moi, à trois moments, trois fois septembre. À cinq ans avec le sac à dos, à 13 ans avec la planche à roulettes, à 16 ans avec l’envie de devenir guitariste. À quelques détails près, ça pourrait être un peu tout le monde. »

Septembre à New Richmond, c’est un peu septembre partout. Et c’est aussi l’un des innombrables lieux où des destins sont plombés. Le « bonhomme un peu mêlé » de la chanson Au bar Chez Manon existe dans toutes les villes et tous les villages. Amédée aussi. Cet homme-là méritait une chanson à son nom, au nom de tous ceux qui ont « bûché » pour leur famille : « Pour que leur sort s’améliore », soulignent Éric et André.

Une batterie Ludwig à demeure

« C’est pas un album triste, précise André. Pour moi, c’est lumineux. Ça bouge, ça groove. Le bluegrass et le country permettent ça : aller au coeur des choses, sans s’apitoyer. C’est enregistré live, il y a tout le temps la vie qui bat. » André Lavergne en sait quelque chose, lui qui a désormais l’antre de création de ses rêves, le Studio Mid, pas loin de Québec. C’est lui qui a réalisé le tout récent Chacun pour soi,de Lwazo Sirois et le dernier rodéo, dont on parlait dans le DMag de samedi dernier. « C’était le bon temps pour ça aussi, pour gagner ma vie, bien sûr, mais aussi pour pouvoir, n’importe quand, passer de l’inspiration à la concrétisation. Il y a une belle batterie Ludwig, toujours prête. Je rêvais de ça. »

Éric Dion, lui, prof dans une autre vie, offre des ateliers d’écriture de chanson. Ils se produisent en spectacle, bon an mal, une trentaine de fois. « Ce serait bien un peu plus, calcule Éric, mais pas trop non plus. On a vraiment une belle vie équilibrée chez nous, je trouve. Ce qu’on a été chercher ailleurs, on en fait profiter notre monde. C’est le propos de la chanson Faut pas tu slaques. » Oui : envers et contre tout, il faut continuer. Et quand la récompense est là, il s’agit de la voir : « J’sais pas c’qui m’attend demain / Mais y fait beau à matin ».

La DA Catherine Durand

Et quand il y a de l’appui, on mesure notre chance. Un Dany Placard, un Tire le Coyote, d’album en album, se sont succédé « dans la shed ». Cette fois-ci directrice artistique, Catherine Durand s’est impliquée. Avec la douce rigueur qu’on lui connaît. Les compères sont très d’accord. « Sa qualité d’écoute est hors du commun », disent-ils de concert. « Catherine est relaxe, ne lève pas le ton, mais elle est très directe, autant qu’elle est méticuleuse », précise Éric. « Quand elle dit oui, elle est là, renchérit André. On a travaillé en amont avec elle, en zoom, et puis en personne pour le studio. » Éric : « La précision de ses suggestions et de ses commentaires a été extraordinaire. »

Comme quoi, trente ans de musique plus tard, il est possible que tout s’imbrique idéalement. Chez soi. « On a investi pour en arriver là, mais en même temps, on se trouve vraiment chanceux. » Simple vérité : il fait beau comme jamais le matin, tout autour de la shed.

La nouvelle saison Dans l’shed, Le Grenier musique