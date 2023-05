En conversation avec SUBA Trio

L’exceptionnel SUBA Trio, formé par les maîtres Omar Sosa (piano), Seckou Keita (kora) et Gustavo Ovalles (percussions), terminera ce week-end au théâtre Le National son cycle créatif amorcé il y a deux ans avec la sortie de son deuxième album de compositions originales. « En plus, nous adorons Montréal, assure Omar Sosa. Le public est multiculturel, ça le rend réceptif à notre travail. Il comprend cette musique, alors que parfois, on joue devant des gens qui ne savent même pas ce qu’est la kora. Montréal sait ! »

Fraîchement débarqué à Washington D.C., Omar Sosa se joint à la conversation que nous avions commencée (en français) avec Seckou Keita : « Ça va, merci — fatigué, mais vivant ! » échappe le compositeur et pianiste jazz cubain. « T’es où, Seckou ? Dans un taxi ? Ça marche, la connexion Internet ? » demande-t-il en ricanant. « Oui, je reviens de chez le coiffeur ! » lui répond le Sénégalais.

L’entrevue commence à peine que se révèle déjà la complicité entre les deux virtuoses, qui visiblement aiment s’échanger des blagues autant que des solos. Ils étaient faits pour travailler ensemble : Sosa, jazzman consacré sur les scènes du monde, a passé sa carrière à rappeler l’influence des rythmes d’Afrique sur le jazz cubain, alors que Keita, compositeur, joueur de kora et pédagogue de la culture musicale mandingue, se consacre à inscrire la musique des griots dans la modernité en explorant le monde des possibles métissages entre ses racines et celles d’ailleurs.

« Et en plus, nous sommes aussi tous deux percussionnistes », rappelle Sosa en insistant sur le privilège d’être accompagné pour ce projet par Gustavo Ovalles, spécialiste des rythmes complexes (chimbanguele, tamunangue, cumaco, guaza, on en passe) de la musique afro-vénézuélienne qui fait chanter ses tambours avec une telle musicalité que son rôle au sein de SUBA Trio dépasse celui du simple métronome.

« De la musique pour l’âme »

« Lorsqu’on me demande si ce qu’on fait, c’est du jazz ou de la musique cubaine ou africaine, je réponds simplement que c’est de la musique pour l’âme — music for the soul, explique Seckou Keita. Le plaisir réside dans la chimie qu’on a installée entre nous depuis une douzaine d’années à parcourir le monde avec ce projet. Les gens sortent du concert avec le sourire. »

Omar Sosa reprend la balle au bond : « Ce qui est intéressant avec SUBA Trio, c’est que, d’une certaine manière, les instruments dont on joue ensemble ont tous un lien avec la nature et l’homme — prend la kora, par exemple, et Seckou joue de la kora à deux manches, il est l’un des seuls au monde à jouer un tel instrument. » Keita surnomme sa kora « l’instrument des trois âmes » : celle de l’arbre dont est fabriqué le manche (les deux manches, dans le cas de son instrument) et de la courge dont on fait la calebasse, celle de la peau animale tendue qui recouvre la calebasse et celle de celui qui en joue.

La kora dicte la forme que prend l’expression musicale de SUBA Trio, que Sosa qualifie de « contemplative » : ses notes perlées et douces forcent le pianiste et le percussionniste à tempérer leur jeu, à échanger sur le même ton, avec la même énergie, que Keita. Il y a deux détails paradoxaux au travail du trio : d’abord, la modernité qui se dégage de leurs compositions, pourtant vissées aux chevilles des musiques traditionnelles de l’Afrique et de l’Amérique latine. Ensuite, que de tels virtuoses de leurs instruments puissent ainsi se retenir de jouer avec la vigueur qu’on leur reconnaît : c’est tout doux, du SUBA. Doucement cadencée, doucement jazzée, une musique spirituelle que l’on pourrait même qualifier de contemporaine.

« On crée beaucoup d’espace, de silence, entre les notes, dans la manière dont on joue, Omar et moi », indique Seckou. Omar lui répond : « En jazz, par exemple, il est commun de voir les musiciens jouer des millions de notes du premier au dernier temps. Non, avec nous, il faut écouter nos voix, la voix de la kora, puis celle du piano, et entre tout ça, celle du [tambour vénézuélien] tambora. C’est comme ça qu’on peut écouter nos idées qui s’envolent ! »

Et les laisser prendre de nouvelles formes : à chaque nouveau concert, le matériel enregistré sur l’album SUBA évolue dans des directions inattendues. « C’est drôle, juste hier, avant le concert à Chicago, j’ai proposé aux gars d’essayer une nouvelle harmonie dans Kharit », qui ouvre l’album. « Et un peu plus tôt, c’est Seckou qui “jammait” sur la chanson Allah Léno ; sa signature rythmique est en 4/4, mais Seckou la jouait en 6/8, et là, wow !, c’était devenu ce groove funky, j’ai sauté : That shit is dope ! Pour nous, ça ne fait aucun sens de toujours rejouer les mêmes chansons de la même manière à chaque concert. Sur scène, on s’écoute, on se respecte, on respecte le silence entre les notes. Lorsqu’on joue, Gustavo, Seckou et moi, c’est comme assister à une conversation entre amis. »

« Laisse-moi te dire, mon frère : on est en mission, souligne Omar Sosa. Notre mission, c’est de travailler ensemble pour montrer aux gens combien la musique africaine est vitale et moderne. Es todo. That’s it, brother ! »

SUBA Trio sera en concert au théâtre Le National samedi et dimanche, 20 h.