«Prudence est Denise»: un retour pour (se) faire du bien

Maintenant que les enfants sont grands et que les virus planétaires sont moins envahissants, la formation Les frères Goyette avait envie de replonger dans son aventure musicale aussi farfelue que touchante, après une pause d’une décennie. Un retour porté par le désir, pour ces faux « p’tits messieurs » de la chanson folk-rock, de se faire plaisir. Et, pourquoi pas, pour rendre la pareille à ceux qui les écouteront.

Les frères Goyette ont vécu à plein sur la scène musicale québécoise entre 2006 et 2013, période où les six musiciens menés par le chanteur Simon Laganière — alias Mario Goyette — ont fait paraître trois disques en plus de monter régulièrement sur scène. Le groupe a toujours marché sur la fine ligne entre le sérieux et le ludique, le comique et le poétique, laissant dans son sillage des émotions où rimaient ambivalence et bienveillance.

Dix ans après Fidèles, tenaces et frères, les voici donc replongés dans leur monde où les vestons bruns côtoient les casquettes du Club optimiste et les moustaches de champion. « On dirait que j’ai un petit vertige ! » lance Simon Laganière en rigolant, conscient du temps qui a filé. Il a bien lancé un disque solo, créé un balado avec son vrai frère Laurent (le Sylvain Goyette du groupe) et lancé un court métrage (Mimine, nommé aux prix Écrans canadiens), mais il s’est quand même bu beaucoup de « crème soda » depuis 2013.

« C’est vraiment Yannick Lambert-Brière, le guitariste des Frères Goyette, qui trouvait qu’on vivait un petit moment post-COVID où on s’emmerdait, raconte Simon. Il me disait : “T’as pas des tounes ?” Faque j’y swinguais mes chansons, puis il faisait les arrangements. C’est devenu un genre de projet où on se faisait du bien. »

Sur ces nouvelles chansons, il y a d’ailleurs souvent un certain regard tendre, une certaine sollicitude, malgré les mauvaises passes ou badlucks que vivent les protagonistes — une tornade, un ami toxique, un esprit frappeur qui ne veut pas partir après un tournoi de Ouija. Au-delà du jeu de mots, le titre de ce nouveau disque prend ici encore plus de sens : Prudence est Denise.

« En fait, souvent, après les spectacles, on se disait à la blague : “Prudence est Denise, tout le monde.” [Dans le sens de] revenez prudemment sur la route, comme des p’tits messieurs. On se faisait rire avec ça, mais je réalise que ce projet-là, c’est un peu ça : “Toi, es-tu correct ? Et toi ? OK, v’nez-vous en” », explique le chanteur.

Dans la continuité

Les frères Goyette ne visaient pas, avec ces neuf morceaux (dont trois instrumentaux), à se réinventer, même que l’idée de stabilité leur était chère. Prudence est Denise, « c’est un vieux chalet avec le p’tit poêle qui chauffe », indique Simon Laganière. On sait quelle planche de la galerie va craquer, on sait où sur la tapisserie la lumière va frapper à midi. Et au fond, on y est confortable, qu’on soit à notre première visite ou pas.

Laganière fait remarquer que dans la colonne des choses récurrentes, outre le timbre poussiéreux des guitares et des ambiances, il y a la présence du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. Ce dernier, qui était du disque Rencontre du troisième âge, apparaît ici sur le titre Ponton de mer.

« Ça parle du gars qui traverse la mer avec des moyens très modestes, résume Simon Laganière. C’est quand même aussi une belle métaphore avec ce qu’il vit, avec ce que plein de monde vit aussi, du genre : se ramasser dans des affaires assez insurmontables avec notre petit ponton. Ça donne un autre swing à la toune, une belle profondeur, je trouve. »

Le meneur des Frères Goyette aime l’énergie qui porte encore et toujours Les Cowboys Fringants, « qui continuent d’avoir des projets, qui restent lumineux, pas cyniques ». C’est là une inspiration pour son groupe, qui compte profiter davantage de ce qui peut arriver plutôt que de vivre de désirs souvent déçus. « C’est très bouddhiste, on est rendus bouddhistes ! » dit Laganière en rigolant.

Le groupe, assis quelque part entre Avec pas d’casque et Bleu Jeans Bleu, est bien conscient de ne plus être la coqueluche du mois, et ses ambitions sont aussi à l’avenant. La quête active du succès ? Naguère peut-être, mais pas maintenant, surtout pas à tout prix. De là la décision de ne pas faire paraître d’albums physiques de Prudence est Denise, du moins pas tout de suite. La fausse fratrie — où, rappelons-le, personne ne s’appelle réellement Goyette, un peu comme les Ramones — verra comment sont accueillies ces nouvelles pièces avant d’aller de l’avant. Prudence ici aussi.

« Anyway, il n’y a plus de lecteur CD dans les chars, souligne Simon Laganière. Si on voit qu’on fait des spectacles, on fera des vinyles, mais en attendant, pour compenser, on va faire de quoi d’utile ». C’est-à-dire ? « Des marinades. Probablement des pickles, des oeufs dans le vinaigre, pis tu vas avoir ton lien de téléchargement avec ça. » Appétissant ! Sinon, quoi d’autre ? « Je suis aussi en train de faire un vinyle en bois. » Comment rester de marbre ?

Prudence est Denise Les frères Goyette, Bravo musique