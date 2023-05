Nouveaux violonistes et méandres de la renommée

Près de 100 ans après l’avènement de l’enregistrement électrique, en 1925, comment, pour un violoniste de la jeune génération, attirer l’attention ou s’inscrire dans l’histoire, alors que les chefs-d’oeuvre ont été gravés par Jascha Heifetz, David Oïstrakh, Nathan Milstein et, plus près de nous, Itzhak Perlman, Anne-Sophie Mutter ou Maxim Vengerov ? Les solutions nous ramènent souvent à l’originalité du répertoire.

Plusieurs jeunes violonistes se sont mesurés récemment à l’immense Concerto pour violon de Beethoven. Vilde Frang, chez Warner, l’associe au Concerto de Stravinsky et se fait diriger par un confrère violoniste, Pekka Kuusisto. Entourée de Simon Rattle et du Symphonique de Londres, Veronika Eberle, pour son premier disque, défend de nouvelles cadences composées par Jörg Widmann. Le disque de María Dueñas, chez DG, bénéficie de l’apport du Philharmonique de Vienne dirigé par Manfred Honeck. Son pari est d’enregistrer en appendice une panoplie de cadences. Seul un quatrième larron, Charlie Siem, chez Signum, a gravé Beethoven « à l’ancienne », avec les deux romances en complément.

Parallèlement, et plus récemment encore, trois violonistes d’horizons très différents ont cherché à attirer l’attention sur une oeuvre qui leur tient à coeur : le Concerto pour violon de Britten pour Kerson Leong, le Concerto de Geirr Tveitt pour la Norvégienne Ragnhild Hemsing et le Concerto pour violon de Florence Price pour Randall Goosby, accompagné par l’Orchestre de Philadelphie et Yannick Nézet-Séguin. Comme par hasard, les trois se retrouvent en compétition, car ils ont choisi comme « produit d’appel » le fameux 1er Concerto de Bruch.

Un quart de siècle

En 1997, Hilary Hahn, jeune violoniste de 17 ans, publie deux partitas et une sonate de Bach chez Sony. Avec Hilary Hahn, deux choses vont se débloquer. Au tournant de l’an 2000, toutes les grandes maisons de disques vont miser sur des violonistes féminines. Dans le cas de figure qui nous intéresse plus encore, les enregistrements de concertos de Hilary Hahn se signalent par des couplages iconoclastes. Entre 1999 et 2002, Beethoven est associé à Bernstein, Brahms à Stravinsky et Mendelssohn à Shostakovich. Janine Jansen (Decca) se ralliera bien plus tard à la méthode en couplant son fabuleux Brahms avec le 1er de Bartók et son remarquable Beethoven à un Britten exceptionnel.

Arrivant chez Sony au moment où Hahn quitte le label pour DG, Lisa Batiashvili poursuivra le choc des styles et époques : Sibelius et Lindberg, Beethoven et Sulkhan Tsintsadze. L’analyse et le pari sont clairs : Beethoven et Brahms peuvent amener à écouter et à découvrir autre chose. Éviter un couplage « habituel », c’est aussi éviter une comparaison frontale avec les anciens.

Curieusement, le raisonnement amenant à distinguer un enregistrement par la singularité de la proposition discographique semble évacuer le fait qu’il y aurait une marge pour accorder le langage musical à notre époque. Or, comme nous l’avons déjà remarqué, la pratique « historiquement informée » appliquée à l’univers symphonique n’infuse que peu dans les concertos.

Cela a pris Gil Shaham, ce « vieux de la vieille », viré il y a 20 ans par DG par le directeur artistique de l’époque, Martin Engström, parce que ce dernier trouvait qu’il avait fait son temps, pour moderniser l’approche de la partition. En 2021, associé aux Knights, il prenait la suite de Mullova-Gardiner et de Huggett-Mackerras pour montrer qu’il y a certes un Beethoven de Ginette Neveu, de Jascha Heifetz et de David Oïstrakh, comme il y a une Acropole et des cathédrales, mais qu’il y a largement la place pour un Beethoven de notre temps.

C’est ce que montre, à la suite de Gil Shaham, la Norvégienne Vilde Frang dans un enregistrement qui vaut par ces excellentes proportions — l’orchestre est la Deutsche Kammer philharmonie — et les libertés dans l’accompagnement orchestral (ornementation des bois dans le 3e mouvement). Couplée à un excellent Concertode Stravinsky, cette nouveauté est pertinente.

Veronika Eberlé, grande violoniste allemande, a voulu marquer le coup avec l’usage de nouvelles cadences de Jörg Widmann, clarinettiste, chef et compositeur très en vogue. Mais ces créations débordent du cadre et phagocytent l’oeuvre. La cadence n’est plus une digression brillante du soliste, mais une création autonome qui en vient à défigurer le concerto (3e mouvement).

María Dueñas, nouvelle vedette de DG, nous arrive avec un son merveilleux, ses propres cadences et un couplage qui propose, à la fin du programme, cinq cadences historiques pour le 1er mouvement. Manfred Honeck dirige le Philharmonique de Vienne au Musikverein, et on se croirait en 1950 tellement tout est figé dans une beauté amidonnée. Mais, oui, c’est très beau et on marche sur la trace des devanciers dans une reproduction imaginaire d’un monde perdu presque désincarné. Très remarquable découverte : la cadence de Saint-Saëns que personne ne joue.

Face à tant de luxe, la contribution de Charlie Siem pourrait être négligeable. Mais il a pour lui un peu plus que sa qualité de modèle Armani et sa présence dans les magazines relatant les jours heureux des gens bien nés (son épouse est une comtesse vénitienne, petite fille d’Henri d’Orléans, ex-prétendant au trône de France). En fait, Siem présente le concerto de Beethoven avec allant, sans fioritures ou chichis. Mais il est condamné par un Philharmonia dirigé avec routine par Oleg Caetani et capté par une prise de son terne.

En résumé, plus encore que Daniel Lozakovich, la dernière violoniste lancée par DG dans le créneau de l’hédonisme sonore et associé en 2020 à Gergiev dans Beethoven, María Dueñas intéressera les nostalgiques d’un temps révolu. Seule Vilde Frang peut pourtant se mesurer à Mullova, Tetzlaff, Jansen, Shaham. Bref, ceux qui apportent un regard contemporain pertinent sur ce monument.

Comparaison piège

S’agissant du concerto de Bruch (avec une durée de 25 minutes, c’est davantage un complément), l’idée de le coupler à ce qui est l’objet principal du disque est assez amusante, mais peut se révéler « boomerang ».

Après le succès des Symphonies nos 1 et 3 de Florence Price par Yannick Nézet-Séguin chez DG, l’oeuvre pour violon et orchestre de Price par Randall Goosby chez Decca aurait naturellement attiré l’attention, avec des compléments tirés de pièces symphoniques plus brèves de la compositrice afro-américaine. Mais la tentation était trop forte de voir adoubé par l’Orchestre de Philadelphie et son chef le violoniste engagé par Decca en 2020. Grâce aux plateformes d’écoute, lorsque le disque paraîtra le 19 mai, cet « innocent » concerto de Bruch servira cependant de repère pour mesurer la banalité sonore et artistique de Goosby à la ferveur de Ragnhild Hemsing et à la classe et puissance de Kerson Leong. Chacun jaugera alors les critères qui président désormais à l’évaluation de l’excellence artistique amenant à enregistrer chez Decca.

Restent les objets des parutions. Ajout à la connaissance de la musique de Florence Price, coté Goosby. C’est très bien vu, bien joué, avec deux concertos, un de 28 minutes, un de 16 minutes. Ce dernier, le 2e Concerto, de 1952, l’oeuvre récemment enregistrée, avec plus de mordant et de sève, par Rachel Barton Pine (Cédille), mérite d’entrer au répertoire.

La musique de Geirr Tveitt (1908-1981) est nourrie par le folklore norvégien. Tveitt a composé deux concertos pour violon Hardanger, un violon comportant outre les cordes traditionnelles, des cordes sous-jacentes qui vibrent par sympathie assurant une résonance particulière. Naxos a fait beaucoup pour populariser cet attachant compositeur. Le fort tempérament de Ragnhild Hemsing, qui choisit le 2e Concerto, éclate dans un CD passionnant publié par Berlin Classics et dirigé, à Bergen, par Eivind Aadland.

Après un disque Ysaye en solo très réussi, le jeune Canadien Kerson Leong tente de se faire une place au soleil. Il se présente à nous flatteusement enregistré dans le Concerto de Britten. La prestation est admirable. Kerson Leong fait valoir un vibrato serréet généreux veillant en tout temps (comme dans son récent Tchaïkovski en concert) au maximum de plénitude sonore. Mais ce sublime concerto du XXe siècle, longtemps délaissé, s’est mis à avoir en quelques années une discographie d’une richesse exceptionnelle : Frang-Gaffigan, Jansen-Järvi, Vengerov-Rostopovitch, Ehnes-Karabits et Zimmermann-Honeck.

La difficulté qu’aura possiblement Kerson Leong, sagement accompagné, à faire entendre sa voix malgré son engagement et la qualité de sa proposition montre que la surabondance gagne même désormais des répertoires jugés jadis marginaux.

En concert cette semaine Madame Butterfly est à Montréal samedi, puis mardi, jeudi, dimanche après-midi et, en supplémentaire, mardi 16 mai. Madame Butterfly, dans une autre production, débutera à Québec samedi 13 mai. Charles Richard-Hamelin joue le 2e Concerto de Prokofiev avec l’OSM mercredi à 19 h 30, jeudi à 10 h 30 et samedi à 14 h 30. I Musici joue Boccherini et Beethoven avec Stéphane Tétreault et Jean-François Rivest à la salle Pierre-Mercure, jeudi à 19 h 30.

Bernard Labadie s’adonne à Haendel à Québec mercredi et jeudi, et à la Maison symphonique de Montréal, vendredi à 19 h 30.

Disques présentés : Concerto pour violon Charlie Siem, Philharmonia, Oleg Caetani. Signum. 5 août 2022. Vilde Frang, Deutsche Kammerphilharmonie, Pekka Kuusisto. Warner. 14 octobre 2022. Veronika Eberle, Orchestre symphonique de Londres, Simon Rattle. LSO. 24 février 2023. Maria Duenas, Orchestre philharmonique de Vienne, Manfred Honeck. DG. 5 mai 2023. Bruch/Tveitt. Ragnhild Hemsing, Orchestre philharmonique de Bergen, Eivind Aadland. Berlin Classics. 31 mars 2023. Bruch/Britten. Kerson Leong, Philharmonia, Patrick Hahn. Alpha. 5 mai 2023. Bruch/Price. Randall Goosby, Philadelphia Orchestra, Yannick Nézet-Séguin. Decca. À paraître le 19 mai.