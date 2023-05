«Mourir au Canada I», La Faune

Mourir au Canada I, le second album de l’auteur-compositeur-interprète Jérémie Essiambre (dit La Faune, découvert aux Francouvertes en 2020), sera présenté en deux temps : cinq chansons la semaine dernière, les autres cet automne. On retrouve le même souci du détail sonore, de la réalisation soignée et dynamique que l’on avait aimée du précédent (et musicalement plus sophistiqué) Demain c’était hier (2020), mais les compositions révèlent un musicien plus fonceur, à l’élan pop pleinement assumé, dans l’allure épique de ses refrains faciles à chanter avec lui. Les premières mesures de Laisse-moi le temps en ouverture font même penser à Bryan Adams, jusque dans la voix doucement éraillée. Semblable atmosphère pop-rock sur Clandestin qui suit, alors que la très belle Regarde où tu mets les pieds rappelle, dans ses guitares acoustiques et ses choeurs (chantés par Kanen et Henri Kinkead), l’ambition harmonique d’un Bon Iver. Ça donne envie d’entendre la suite, qu’il dévoilera sans doute en primeur à Sainte-Thérèse le 14 mai, pendant le festival Santa Teresa.

Mourir au Canada I ★★★ 1/2 Rock La Faune, indépendant