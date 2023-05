«Haydn», Paavo Järvi

Les mélomanes québécois qui fréquentent le Festival de Lanaudière se souviennent assurément de PaavoJärvi et de la Deutsche Kammerphilharmonie dans les symphonies de Beethoven, puis dans Brahms. Le tandem a enregistré cela, ainsi que Schumann, pour RCA. La caractéristique principale était ce rapport quasi charnel que l’auditeur avait avec la musique et ces musiciens pris par l’envie d’en découdre. Aussi nous étions très heureux et curieux de les voir se lancer dans Haydn. Et patatras ! Premier problème : la prise de son, réalisée dans la grande salle du Festival de Bad Kissingen, qui établit une distance et banalise l’orchestre. Ensuite, il y a le chef, dans « L’horloge » et « Roulement de timbales », qui ne parvient pas à se détendre. Certes, il prend un plaisir audible dans les mouvements rapides, mais ses menuets sont crispés à outrance et ses mouvements lents avancent comme si l’air était contingenté en bout de course. Paavo Järvi enregistre tout ; il n’est pas non plus obligé de tout réussir !



Haydn ★★ 1/2 Classique Paavo Järvi, Deutsche Kammerphilhar-monie, RCA 19658 80741 2