«Turbulence and Pulse», Asher Gamedze

Deux ans après s’être fait remarquer grâce à Dialectic Soul, son premier album à titre de leader, le batteur, compositeur et activiste sud-africain Asher Gamedze réunit à nouveau son quartet — Robin Fassie à la trompette, Thembinkosi Mavimbela à la basse et Buddy Wells qui, au sax ténor, marquera tout l’album dès la longue et complexe Wynter Time — pour ce Turbulence and Pulse spirituel et engagé. « Le temps en musique est une métaphore pour penser au temps dans l’histoire et à la façon dont il se déplace », affirme Gamedze pour résumer l’esprit de cet album double dans lequel on plonge en perdant la notion du temps, les polyrythmies du percussionniste guidant l’orchestre à travers ces grooves avant-jazz élastiques rappelant les moments plus introspectifs de l’oeuvre d’un Mingus — précieuse, cette conversation à demi-mot entre la basse de Mavimbela et le sax de Wells pendant que pleuvent les cloches sur If It Rains. To Pursue Truth. Malgré son titre, l’album est tout sauf turbulent ; plus accessible que le précédent, mais tout aussi nourrissant pour l’âme.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.



Turbulence and Pulse ★★★★ Jazz Asher Gamedze, Mushroom Hour Half Hour/International Anthem