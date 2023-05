«Aux petits oiseaux», vïc

Formé par Jessica Thaï-Thuc et Patrick Gosselin, membre fondateur de Le Couleur, vïc est un nouveau venu qui n’est pas à prendre à la légère. Le premier EP du duo montréalais, Aux petits oiseaux, est, de fait, aussi attendrissant qu’il est accrocheur. Avec ses textes délicieusement naïfs chantés par Madame et ses excellentes mélodies composées par Monsieur, le disque résonne comme un moment de bonheur que nous, les grands enfants que nous sommes un peu tous, pouvons nous accorder sans modération. En témoignent des morceaux tout doux et sans équivoque comme Toutou et Empathie, qu’on voudrait toujours garder près de soi. Juste au cas où… Mais il ne faut pas s’y tromper : derrière la candeur et l’enchantement se trouve une musique pointue, qui parfois rappelle dans la forme la variété française des années 1980 sans pour autant sembler anachronique. Au contraire ! Soulignons enfin que pour ses Petits oiseaux, vïc a notamment collaboré avec plusieurs artistes québécois, dont Emmanuel Alias, Alexandre Larin et Steeven Chouinard.





Aux petits oiseaux ★★★★ Pop vïc, indépendant