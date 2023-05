«Nomades du rail/Rail Nomads», West Trainz

Durant la pandémie, Erik West Millette n’a pas traversé le monde sur les voies ferrées. Son projet West Trainz était en gare, pour ne pas dire en entreposage. Comment avancer sans rouler, telle était la question ? Les réponses étaient dans sa face. Avec son complice Olaf Gundel, Erik a voyagé… dans le temps. Il s’est fait entendre dans le jargon des hobos, ces nomades du rail. Il a rabouté le fil narratif de la remontée vers le nord de son arrière-grand-père Harry West, affranchi de l’esclavage. Avec sa ribambelle de manieurs d’instruments (Francis Covan, Yves Desrosiers, notamment) et de voix parlantes ou chantantes (Thomas Hellman, Paule Bussières, Mafé, véritable petite foule), les compères ont créé un album transcontinental où les genres musicaux entrent en collision et s’enhardissent en collusion, du blues au rap. Passionnante équipée d’humains que l’on dit en marge, alors qu’ils sont au beau milieu de la vie. Un livret et un livre accompagnent l’écoute, au besoin. Prêts pour le départ ?



Nomades du rail/Rail Nomads ★★★★ Americana West Trainz (Erik West Millette et Olaf Gundel), L-Abe