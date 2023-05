«Gateway Experience», Witch Prophet

Coïncidence ou pas, on croit entendre l’influence d’un Inflo (SAULT) dans la facture esthétique de Gateway Experience, troisième album de l’autrice-compositrice-interprète torontoise Witch Prophet. Plus franchement hip-hop / trap sur DNA Activation (retenu parmi les finalistes du Polaris en 2020), Ayo Leilani et sa conjointe Sun Sun, réalisatrice et co-compositrice, optent ici pour une production nettement plus aérée et jazzée mettant l’accent sur les instruments acoustiques, les cuivres un peu partout, le piano simplement revêtu de violons sur la ballade I’m Scared en milieu d’album, étonnante, car elle révèle une facette inouïe du travail de la rappeuse et chanteuse R B. L’esprit boom bap dans les rythmiques (sauf sur l’excellente Memory, collaboration avec la chanteuse Begonia), le soul qui suinte de ces refrains chantés, avec douceur lorsqu’il est question d’amour, avec tension lorsque Witch Prophet évoque ses crises d’insomnie et les rêves éveillés qui seraient le lot de son quotidien.



Gateway Experience ★★★ 1/2 R&B Witch Prophet, Heart Lake Records