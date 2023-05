Jean-François Rivest confirmé à la tête d’I Musici

Avec la publication de la saison marquant son 40e anniversaire, ce mercredi, I Musici a annoncé la nomination de Jean-François Rivest comme chef d’orchestre et directeur artistique pour les quatre prochaines années. Il restera donc en poste jusqu’en 2027.

Au départ de Jean-Marie Zeitouni, Jean-François Rivest avait été nommé, en décembre 2020, pour assurer une forme d’intérim afin de maintenir la qualité artistique du groupe, mais avait obtenu de l’administration de pouvoir lui-même postuler à la succession. C’est donc ce qui arrive aujourd’hui. La nomination tombe sous le sens, puisque depuis son arrivée, la chimie a très bien fonctionné entre le chef et les musiciens.

Pour la saison du 40e anniversaire, I Musici maintient la Salle Pierre-Mercure du Centre-Pierre Péladeau comme son lieu de concerts et recevra notamment Marie-Nicole Lemieux, les violoncellistes Stéphane Tétreault et Bryan Cheng, et Kim Thuy, qui unira son univers littéraire avec ses coups de coeur musicaux. Alain Lefèvre ouvrira la saison avec le 27e Concerto de Mozart.

On remarquera avec joie le retour à Montréal, le 12 octobre, dans un programme sud américain, de la cheffe colombienne Lina Gonzales-Granados qui a fait une fulgurante impression à la tête de l’Orchestre Métropolitain cette saison.