«Bekka Ma’iingan»: Zoon à découvert

Cette fois pourrait enfin être la bonne pour Daniel Monkman, l’artiste derrière le projet Zoon : Bekka Ma’iingan. Son second album le place assurément parmi les favoris au prochain prix de musique Polaris, deux ans après la nomination de son premier, Bleached Wavves. « Ouais ! J’espère que ça fonctionnera cette fois », rigole Monkman, qui a profité du grand confinement pour mieux se comprendre à travers cette oeuvre postpandémique poignante à laquelle ont collaboré le compositeur Owen Pallett et le légendaire guitariste de Sonic Youth, Lee Ranaldo.

Daniel Monkman se compare à un Nanabozo, personnage de la mythologie anichinabée qui a la faculté de changer d’apparence : « Il m’est arrivé souvent de croiser des gens que j’ai connus sans qu’ils me reconnaissent », dit-il, en expliquant avoir lui-même traversé des épreuves qui transformeraient n’importe qui. « Quand j’étais accro à la drogue, j’étais devenu tout maigre, j’avais les cheveux courts. Devenu sobre, j’ai laissé pousser mes cheveux et j’ai commencé à porter des lunettes… »

Cela nous mène au Daniel d’aujourd’hui, celui qui se révèle sur Bekka Ma’iingan, le titre renvoyant à deux idées distinctes : Bekka, pour ralentir, et Ma’iingan, pour loup, référence au clan auquel appartenait son père. Et pour réaffirmer le lien avec la culture anichinabée, Monkman assume aujourd’hui, par cet album sa bispiritualité (« two spirits »), notion qu’on peut, mais pas nécessairement, assimiler à la fluidité de genre.

« C’est mon entourage qui m’a encouragé à m’afficher ainsi, mais j’ai aussi conscience que je bénéficie d’une plateforme, et donc d’une responsabilité. Je sens une certaine responsabilité à l’endroit des gens comme moi, issus des communautés autochtones », affirme Daniel, ajoutant avoir été « élevé par des femmes, nommément ma mère et ma tante. Je sens en moi cette énergie féminine. Les femmes de ma vie m’ont protégé — de mon père, notamment, qui pouvait devenir violent lorsqu’il buvait. »

À ce moment de notre récit, il convient d’insister sur un point : expliquer le contexte de la création de Bekka Ma’iingan permet d’en saisir la profondeur, d’éclaircir les thèmes des chansons — l’amour, la mort beaucoup, celle de son propre père, survivant des pensionnats autochtones, survenue au début de la pandémie, et celle de son ami Travis en mars 2020, à qui est dédiée la chanson Brave New World (Without You) —, mais il est facultatif à l’appréciation que l’on aura dudit album.

« Bien chez moi et dans ma peau »

Daniel Monkman a un parcours compliqué, mais sa musique est limpide. Bekka Ma’iingan est un album somptueux dans lequel l’artiste atteint l’équilibre entre l’expérimentation bruitiste et le souffle harmonique, entre les guitares shoegaze gavées d’effets et la pureté des orchestrations de cordes signées Owen Pallett (Final Fantasy). Chaque chanson se fond dans la suivante, formant une expérience d’écoute envoûtante. Insistons : à sa face même, cette musique est belle, avec ou sans le récit des dernières années de l’artiste.

Daniel acquiesce : « C’est exactement comment je le sens aussi. Je pense que j’aurais simplement pu lancer l’album, sans explications, et je crois que les gens auraient tout compris en écoutant la musique. » Compris, aussi, que Bekka Ma’iingan est un album précieux qui communique « ce désir que j’avais, pendant le confinement, de me sentir bien chez moi et dans ma peau. Ce temps d’arrêt m’a donné une nouvelle perspective sur la personne que je suis — pour la première fois, le monde a ralenti, la majorité des gens sont demeurés chez eux, avec eux-mêmes. Ce fut comme une thérapie dont nous avions tous besoin. »

Nous avons rejoint Daniel à son domicile torontois; il préparait ses prochains concerts en Grande-Bretagne et au Japon avec un orchestre complètement repensé pour refléter le nouveau virage esthétique pris sur Bekka Ma’iingan : « Bleached Wavves était avant tout un album de guitares, et c’est comme ça que je le présentais en concert, explique l’artiste. Ce nouveau est plus orchestral : moins de guitares, plus de cordes et, sur scène, il y a aussi de l’omnichord, tous des instruments que j’utilise d’une manière à laquelle le public n’est pas habitué. »

Des concerts sont aussi en préparation avec son nouvel ami Lee Ranaldo, rencontré au studio montréalais Hotel2Tango durant les sessions d’enregistrement du prochain album du collectif Medicine Singers, piloté par le guitariste Yonatan Gat. « J’ai essayé de ne pas être trop intense face à lui et de me retenir de lui poser toutes les questions que j’avais en tête », raconte Daniel, grand fan de Sonic Youth.

Pendant une pause, Lee et Daniel sont restés seuls en studio à discuter. Les deux guitaristes ont découvert qu’ils avaient un point commun : Winnipeg. Daniel a grandi à Selkirk, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale manitobaine ; l’épouse de Ranaldo est originaire de Winnipeg. « Je lui ai parlé de Bleached Wavves et du “mocassingaze” que j’avais inventé à la blague pour parler de ma musique shoegaze et pow-wow. Il m’a dit : envoie-moi ton album, je veux l’écouter ! » À la onzième heure, Ranaldo a enregistré des pistes de guitare qui embellissent l’album de Zoon. Ensemble, ils projettent maintenant d’enregistrer un album en duo.

Bekka Ma’iingan Zoon, Paper Bag Records