Quand Michael Jackson chante les BB

Grâce à la magie de l’intelligence artificielle (IA), un humoriste de la relève a réussi à transposer la voix de Michael Jackson sur le succès québécois Tu ne sauras jamais des BB. Une interprétation complètement improbable, mais étonnamment réaliste, ce qui soulève une nouvelle fois toutes sortes de questions éthiques autour de l’usage de l’IA en musique.

Mathieu Portelance, l’un des membres du collectif humoristique Les Piles-Poils, voulait avant tout faire rire ses abonnés sur les réseaux sociaux en faisant chanter ce classique des karaokés québécois par le défunt roi de la pop, tellement l’idée est absurde. Mais au bout du compte, le résultat est beaucoup plus réaliste que ce qu’il avait prévu. Par moments, sur l’enregistrement, aussi farfelu que cela puisse paraître, on pourrait presque croire que Michael Jackson a effectivement chanté, en français, Tu ne sauras jamais.





« C’est assez troublant. Si tu l’entends et que tu ne sais pas que c’est de l’intelligence artificielle, tu remarques qu’il y a quelque chose qui sonne bizarre, mais ça sonne quand même bien. Et il faut se dire que les choses ont évolué rapidement. À l’automne, si on avait fait chanter Michael Jackson, ça n’aurait pas très bien sonné, ça aurait juste eu l’air ridicule. En septembre prochain, ça va avoir l’air de quoi ? Ça va probablement sonner encore plus vrai qu’aujourd’hui », souligne Mathieu Portelance.

Même si Portelance se décrit comme un geek, nul besoin d’être un as de la technologie pour réaliser un montage pareil. L’humoriste n’a eu qu’à se créer un compte sur le site gratuit Uberduck.AI, où il a téléchargé la version de Tu ne sauras jamais chantée par Véronic DiCaire sur l’album hommage aux BB. Il avait ensuite le choix entre plusieurs voix, essentiellement de grandes vedettes internationales.

Avec certains chanteurs dont la tonalité de la voix est plus grave, le subterfuge paraissait moins plausible, comme la chanson des BB n’est pas dans leur registre. Mais avec la voix haut perchée de Michael Jackson, ce qui devait au départ n’être qu’une blague s’est avéré relativement réaliste.

« Ce n’est vraiment pas compliqué à faire. Tu peux faire quelques rajustements pour améliorer la réverbération ou pour donner un effet live, mais l’IA fait les trois quarts du travail. Ça prend cinq minutes », indique Mathieu Portelance, qui croit que l’usage de l’IA en musique devrait être beaucoup mieux encadré.

Enjeux éthiques

Avec UberDuck.AI, il a aussi pu faire chanter Michael Jackson sur le célèbre jingle de la chaîne Barbies Resto Bar Grill dans une vidéo à saveur humoristique. Comme avec la chanson des BB, Mathieu Portelance a pris bien soin d’indiquer qu’il s’agissait d’une parodie. Mais l’humoriste craint que des personnes beaucoup moins bien intentionnées que lui détournent l’intelligence artificielle pour tromper le public.





Le mois dernier, un internaute anonyme a réussi à créer de toutes pièces un duo entre les deux mégastars canadiennes Drake et The Weeknd. La chanson a généré neuf millions de vues sur TikTok, et a même réussi à se glisser sur les plateformes d’écoute en ligne, avant d’être retirée. Plusieurs croyaient à l’authenticité de la chanson, pour laquelle les deux artistes n’avaient pas donné leur consentement.

Les prouesses de l’IA posent plusieurs défis quant aux droits d’auteur. Universal Music a récemment demandé aux plateformes d’écoute de protéger son catalogue pour éviter qu’il soit utilisé sur des logiciels d’intelligence artificielle.

« Il y a un problème d’ordre juridique pour le droit d’auteur, mais il y a aussi un problème philosophique avec l’IA. […] Ce qui fait qu’une musique est belle, ce n’est pas qu’elle est parfaite techniquement. Parfois, ce qui nous touche dans une voix, dans une musique, ce sont justement les imperfections. Pourquoi veut-on perdre ça ? Pourquoi veut-on choisir le chemin facile en créant à l’aide d’un logiciel ? C’est justement en sortant des sentiers battus que l’on peut innover », affirme le DJ Poirier.

L’artiste montréalais utilise régulièrement des échantillonnages d’autres chansons pour créer ses propres pièces. Un procédé qui n’a rien à voir cependant avec l’intelligence artificielle : « Le sampling, ça reste le point de vue d’un artiste humain sur l’oeuvre d’un autre humain. Il y a une recontextualisation, une prise de position. »

La prochaine révolution

D’autres voient au contraire l’intelligence artificielle comme l’avenir de la musique. Le DJ français David Guetta, qui a recréé artificiellement la voix du rappeur Eminem en spectacle, est même allé jusqu’à comparer l’IA à ce qu’ont été la guitare électrique pour le rock ou l’échantillonneur pour le hip-hop.

La SOCAN, la plus importante société de gestion des droits d’auteur en musique au pays, reconnaît que l’intelligence artificielle peut aussi favoriser la création. Encore faut-il que les ayants droit y consentent.

« Il y a déjà des protections assez strictes dans la Loi sur le droit d’auteur. Les oeuvres sont protégées dès leur création et, pour les utilisées, il faut en demander la permission aux ayants droit. Et en général il y a une rétribution financière pour ça. […] Nous, ce qu’on veut, c’est qu’il n’y ait pas de nouvelles exceptions qui soient ajoutées dans la Loi pour tenir compte de l’intelligence artificielle. On veut une loi neutre face aux nouvelles technologies », affirme Alexandre Alonso, directeur exécutif des affaires du Québec à la SOCAN.