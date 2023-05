Une finale diversifiée à «Violon 2023»

Le verdict à l’issue des demi-finales du Concours musical international de Montréal, samedi et dimanche à la salle Bourgie, a désigné quatre hommes et deux femmes, qui se disputeront la victoire mercredi et jeudi à la Maison symphonique avec l’OSM sous la direction de Rafael Payare. Pour une très rare fois, les six concertos entendus seront différents.

Deux Coréennes, SooBeen Lee, 22 ans, élève de Miriam Fried à Boston, et SongHa Choi, 23 ans, disciple de Kolja Blacher à Berlin, seront jeudi à 19 h 30 face à quatre candidats masculins en provenance de l’Ukraine, du Kazakhstan, des États-Unis et d’Israël. Lee a choisi le Concerto pour violon de Tchaïkovski et Choi le 2e de Prokofiev.

La répétition d’orchestre supplémentaire octroyée cette année à la préparation des soirées de finale tombe à pic, car ce sont — chose inaccoutumée — six concertos différents que nous entendrons. Pour ceux qui considèrent que les concours ont du mal à attirer le public en salle parce que celui-ci n’a pas envie d’écouter deux fois Tchaïkovski et trois fois Sibelius en deux soirs, le test sera parfait : un florilège de concertos pour violon par des jeunes sélectionnés et motivés, avec l’OSM dirigé par Rafael Payare, l’affiche ne saurait être plus alléchante.

Match revanche

Dmytro Udovychenko ouvrira le bal avec le Concerto no 1 de Chostakovitch. L’Ukrainien de 23 ans, élève du grand pédagogue Boris Garlitsky, est en train de se parfaire auprès de Christian Tetzlaff. L’Américain Nathan Meltzer, 22 ans, élève d’Itzhak Perlman, jouera le Concerto à la mémoire d’un ange de Berg, perpétuant une tendance émergente des dix dernières années dans les concours : se distinguer par un concerto « profond » plutôt que supposément virtuose. Cette stratégie avait porté chance aux pianistes Jayson Gillham en 2014 avec le 4e Concerto de Beethoven et Zoltán Fejérvári en 2017 avec le 3e Concerto de Bartók.

Ce type de prises de risque était jadis inexistant car, avec le temps limité de préparation avec orchestre, les candidats évitaient les oeuvres complexes au profit des concertos attendus censés « rouler tout seuls ». Pour la petite histoire, Meltzer et Udovychenko se sont rencontrés il y a pile un an en finale du Concours Sibelius. L’Américain avait fini 2e et l’Ukrainien 3e d’un concours remporté alors par le Coréen Inmo Yang.

Très sérieux candidat, l’Israélien Michael Shaham, 19 ans, étudie au Curtis Institute of Music de Philadelphie avec Shmuel Ashkenasi et Ida Kavafian. Au vu de la demi-finale sur Internet, il se distingue par le son qu’il tire de son violon milanais Santino Lavazza de 1714. Il jouera le Concerto de Sibelius.

Dernier candidat en lice, pour clore la soirée de jeudi dans le 1er Concerto de Paganini, Ruslan Talas, 24 ans, qui concourt pour le Kazakhstan, mais qui est né à Tachkent, en Ouzbékistan. Il étudie à la Haute École de musique de Lausanne avec Janine Jansen et a remporté le prix Lipizer en 2022.

Globalement, avant même la finale, l’édition Violon 2023 a évité la fatalité d’être gangrenée par ce que nous appelons les « candidats professionnels », ceux qui écument les concours, mais ne brilleront jamais comme solistes ou ne seront jamais des ambassadeurs des compétitions qui les ont sacrés.

Même si Udovychenko, Meltzer et Talas sont déjà aguerris à ce genre d’épreuves, ils n’apparaissent pas comme des multirécidivistes, et tous les finalistes ont entre 19 et 24 ans, un moment parfait pour éclore. Nous sommes loin du profil de Mme Pichlmair, 2e Prix en 2019, qui, à 29 ans, était venu se faire de l’argent de poche et parfaire son CV à Montréal, alors qu’elle gagnait sa vie professionnellement en jouant dans les rangs de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise. Elle a depuis intégré le Philharmonique de Berlin. Tant mieux pour elle, mais là n’est pas l’esprit d’un concours comme celui de Montréal, ni le sens de l’engagement de ses nombreux bénévoles. Cela, au moins, est préservé cette année.

Violon 2023 Finale : mercredi et jeudi, à la Maison symphonique, 19 h 30, avec l’OSM sous la direction de Rafael Payare