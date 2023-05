Le Met donne un nouveau souffle à «Champion»

Le Metropolitan Opera diffusait samedi dans les salles de cinéma Champion, le premier des deux opéras composés par le jazzman Terence Blanchard, mis à l’affiche après le succès de Fire Shut Up in My Bones. Le bilan de cette production est très positif, pour l’opéra lui-même en premier lieu.

Champion avait été présenté à Montréal en 2019, et c’est peu dire que nous n’avions pas été totalement convaincus par la musique, alors que le spectacle de James Robinson et la structure du livret de Michael Christopher nous avaient séduits.

C’est une tout autre impression que nous avons retirée de l’expérience samedi, lors de la diffusion du Met que nous avons eu la chance de pouvoir suivre dans la formule Live at Home en espérant que les clients du Live in HD au cinéma ont été épargnés par les vicissitudes qui ont, antérieurement, plombé les expériences de Lohengrin et de Falstaff.

Ficelé

Il y avait, notamment dans la première partie de l’oeuvre, une force et une puissance musicales totalement absentes à Montréal. À cela plusieurs explications. La présence sonore de l’orchestre dans la balance, la direction de Yannick Nézet-Séguin, la distribution vocale parfaite, mais aussi une partition différente.

Pour cette reprise au Met, Terence Blanchard a entièrement révisé Champion, élargi l’orchestration, ajouté des airs ; bref profité de l’expérience de Fire Shut Up in My Bones et aligné Champion (2013) sur son esthétique lyrique actuelle, forgée par l’expérience.

Un article du New York Times, paru le 9 avril, révélait que le compositeur en répétition allait jusqu’à retoucher des airs pour mieux les centrer dans le registre des protagonistes. Terence Blanchard partageait alors un beau souvenir : « Art Blakey m’a enseigné cela il y a des années : “La chose la plus facile à faire est d’écrire quelque chose que personne ne peut jouer”. La magie ne vient pas seulement de la mélodie et de l’harmonie, mais aussi de la personne qui les joue. »

Là, on peut dire que Champion est ficelé : l’orchestration dopée est en place, les épisodes s’enchaînent bien, les airs sont là. Et cela se greffe sur cet excellent spectacle de James Robinson dans des décors d’Allen Moyer et les projections de Greg Emetaz, vus à Montréal, mais dynamisé par la direction de Yannick Nézet-Séguin, habité par un espace scénique plus fourni (choeurs), par les chorégraphies de Camille A. Brown et ravivé par les costumes de Montana Levi Blanco. Ainsi paré, Champion peut miser sur une place dans la postérité lyrique.

Mort au combat

On rappellera que Champion raconte l’histoire d’Emile Griffith, dont le combat en 1962 au Madison Square Garden contre Benny « Kid » Paret se termina par un coma fatal provoqué par Griffith à l’encontre de Paret, qui en début de combat avait raillé l’homosexualité de son adversaire. L’histoire de Champion est racontée à travers les souvenirs fluctuants de Griffith âgé, souffrant de démence dans un appartement de Long Island, au début des années 2000.

La magie ne vient pas seulement de la mélodie et de l’harmonie, mais aussi de la personne qui les joue

Sujet remarquable. Comme nous l’avions analysé en 2019 : « Qui tue qui, ici ? Le boxeur avec ses poings ? La société qui mène la mère d’Emile dans la rue et la force à abandonner ses enfants ? Le chapelier qui détourne Emile de sa vocation et le pousse dans un ring ? Le business de la boxe qui envoie Kid Paret à l’abattoir ? Emile lui-même, qui se consume à ne pas accepter qui il est ? »

Dans le « nouveau » Champion, l’orchestre et l’orchestration ont davantage d’importance et d’impact de manière à ce qu’on n’attende pas forcément de passer d’un air à l’autre. La production de Champion au Met est portée par un chef exalté en habits de boxeur et par une distribution idéale avec Eric Owens en Emile âgé, un rayonnant Ryan Speedo Green en Champion, Latonia Moore éblouissante en mère manipulatrice et Eric Greene en Benny « Kid » Paret. Grand luxe, Stephanie Blythe incarne la tenancière du bar gai fréquenté par Émile, alors que Paul Groves (un Faust de La damnation !) prend les habits du manager Howie Albert.

Une nouvelle vie commence pour Champion.

Champion Opéra de Terence Blanchard. Avec Eric Owens, Ryan Speedo Green, Latonia Moore, Stephanie Blythe, Eric Greene, Paul Groves. Choeur et Orchestre du Metropolitan Opera, Yannick Nézet-Séguin. Production : James Robinson. Samedi 29 avril. Reprise au cinéma : 27 mai 2023.