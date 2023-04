Strauss sans la chantilly

Alexander Shelley dirige l’Orchestre Métropolitain cette semaine dans un programme dédié à Jocelyn Morlock, la compositrice canadienne récemment disparue à l’âge de 54 ans, concert comprenant par ailleurs des oeuvres de Tchaïkovski et Richard Strauss.

Le programme, redonné ce samedi à Hochelaga-Maisonneuve, s’intitule « Élégance à la Kerson Leong », mais le prince de l’élégance est bel et bien le chef anglais, à commencer par son préambule remarquablement énoncé entièrement en français.

Mais il y a bien plus. Comme le montre sa suite du Chevalier à la rose, la précision, la distinction et la beauté de sa gestique est quelque chose que l’on n’a plus vraiment vu depuis Lorin Maazel.

Grise efficacité

Puisque l’on évoque Le chevalier à la rose, abordons le coeur du sujet. Il va falloir à l’Orchestre Métropolitain une tournée. Et très vite ! On a, en effet, l’impression que la flamme s’étiole au prorata de l’embellissement du lustre de l’OSM. Les tournées ont la réputation de mobiliser les troupes et leur cohésion. À l’OM elles ont fait, ô combien, leurs preuves.

Dès le début de la partition de Strauss, Alexandre Shelley tente d’embraser l’orchestre. À Ottawa, le violon solo Yosuke Kawasaki se dresserait sur son siège et emmènerait la bande. Ici, rien ne se passe, ça traîne du pied et le groupe met un bémol à l’ivresse du chef.

Le problème de fond n’est pas tant là, mais dans la banalité des cordes (sauf les altos, les contrebasses n’étant pas dans leur meilleur soir, vendredi), le manque de personnalité des couleurs, même dans les bois et (on croit rêver !) les cors, d’habitude flamboyants.

Le fait d’avoir entendu un Don Quichotte de Strauss à l’OSM il y a deux jours met la barre haute et permet de faire une juxtaposition directe en termes de matière, de couleurs, de densité ou de « pulpe » dans les transitions thématiques, une dimension musicale désespérément terne vendredi.

Revirement rapide

Nous en sommes très étonnés, car lorsque la Maison symphonique fut construite, d’aucuns pensaient que l’écart entre les deux orchestres se verrait nettement. Or, il ne s’est pas vu tant que cela et l’OM fut, paradoxalement, le grand vainqueur de l’avènement de la nouvelle salle. Pendant la pandémie, l’activisme de Yannick Nézet-Séguin a donné une belle visibilité à l’OM face à une gestion précautionneuse de l’OSM.

Il est donc stupéfiant de constater à quel point, lors de cette première saison « normale » postpandémique, le vent tourne. En tout cas malgré la qualité et les instincts justes du chef, ce Strauss était compétent mais raide, assez sec et sans charme ou cachet sonore particulier.

Auparavant, l’OM avait très bien suivi Shelley dans son hommage à Jocelyn Morlock, programmé avant la disparition de la compositrice. L’oeuvre est superbe, agencée en sections lyriques, primesautières ou menaçantes, et supporte très bien une exécution dépourvue du support visuel (à notre souvenir My Name is Amanda Todd était accompagnée d’un film à la création).

En première partie, Kerson Leong a interprété avec beaucoup de tenue le Concerto pour violon de Tchaïkovski en portant une grande attention à la plénitude et la beauté de la production sonore, tant dans les graves que sur la chanterelle. Il n’est pas du genre à prendre des risques inconsidérés en termes de tempos, mais la tenue était impeccable et le discours profondément ancré et détaillé, des qualités que l’on retrouvait dans son bis, la Ballade op. 27 n° 3 d’Eugène Ysaÿe.

Élégance à la Kerson Leong Tchaïkovski : Concerto pour violon. Morlock : My Name is Amanda Todd. Strauss : Der Rosenkavalier, suite. Kerson Leong (violon), Orchestre Métropolitain, Alexander Shelley. Maison symphonique, vendredi 28 avril. Ce samedi à l’Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus.