La Tribu Salsa Band remporte le Syli d’Or

L’orchestre montréalais Tribu Salsa Band a remporté jeudi soir dernier le Syli d’Or 2023, grand prix du concours des musiques d’ailleurs, d’ici, organisé pour la seizième fois par les Productions Nuits d’Afrique. L’issue de la soirée opposant trois finalistes n’a sans doute pas donné trop de maux de tête au jury constitué de professionnels et du public réuni au théâtre La Tulipe : la Tribu a offert une performance simplement parfaite en comparaison à celles des inexpérimentés, mais prometteurs, Abondance (Syli d’argent) et Lil K HPB (Syli de bronze).

La Tribu Salsa Band s’est formée il y a moins de deux ans, mais mis ensemble, l’expérience des musiciens se compte en décennies. L’origine du projet nous a été ainsi résumé : en pleine pandémie, des musiciens se regroupaient pour partager ensemble leur amour de la salsa dura (ou salsa brava), ce son gravé dans l’histoire par le mythique label new-yorkais Fania Records, fondé dans les années 1960 par le non moins mythique chef d’orchestre d’origine dominicaine Johnny Pacheco.

Or, en observant prendre place cette petite douzaine de musiciens (section de cuivres et de percussions, quatre chanteurs, imaginez l’impressionnant déploiement), on comprend vite que la pandémie a réuni la crème de la crème des musiciens de la scène salsa montréalaise. Ces gars-là sont en parfait contrôle de leur art, jusque dans le costume de scène et les pas de danse qui accompagnent chaque chanson de leur répertoire constitué de classiques et de compositions originales.

En un rien de temps, le parterre s’est transformé en plancher de danse, les couples qui se forment et les autres qui gigotaient en néophytes à leurs côtés. L’énergie, l’enthousiasme, l’exécution réglée au quart de temps, la ponction des cuivres, ce bassiste méticuleux et groovy, le piano qui pétille entre les bouffées de timbales, c’était patent : elle sera imbattable, la Tribu Salsa Band.

Photo: Peter Graham

On aura eu moins eu la délicatesse de faire jouer l’orchestre en fin de soirée, ce qui a mieux fait paraître les deux autres concurrents. Deuxième à fouler les planches de La Tulipe, Abondance a aussi misé sur l’aspect festif et dansant de sa proposition, plus moderne que celle des récipiendaires. « Électro-caribéen », a-t-on étiqueté l’orchestre. Le mariage « de la sonorité des îles avec la sonorité de la ville », comme l’a élégamment présenté l’animateur de la soirée. Abondance revendique ses influences martiniquaises et guadeloupéennes (les origines respectives des deux chanteuses), mais les rapproche de la house – soit, sur scène, la facture électronique du son du groupe n’est pas vraiment mise en valeur. Parlons davantage d’un métissage entre disco-soul, zouk et gwoka.

Ce fut joyeux, à défaut d’être au point, la rythmique pas toujours juste, ni les harmonies. Le projet est encore vert, mais la proposition séduit : le sourire dans la voix des interprètes, l’invitation à la danse, le groove qui finit par trouver son équilibre. Abondance s’est même permis une gâterie en reprenant le classique Ça fait rire les oiseaux, mais modifiant légèrement la progression harmonique de l’originale pour mieux faire un lien entre le succès de la Compagnie Créole, le zouk et la house — très réussi !

Le jeune rappeur et chanteur d’origine burundaise Lil K HPB a ouvert la soirée en proposant son répertoire, essentiellement chanté en anglais et en français, accompagné de quatre musiciens. Bien qu’il ait lancé il y a cinq ans déjà ses premières chansons, l’expérience de scène est encore à parfaire pour le musicien visiblement influencé par la vague afrobeats originaire du Nigeria et qui, en plus de rayonner à l’international, inspire toute une génération de chanteurs du continent africain.

Photo: Peter Graham

Son répertoire de chansons d’amour, surtout interprétées en anglais, possède les attributs pop des succès des Davido, Wizkid et autres Burna Boy, quoique subtilement teinté des couleurs rumba du géant voisin du Burundi, la République démocratique du Congo. On a senti Lil K HPB prudent, voire gêné, dans l’interprétation de ses premières chansons, la voix cassante, pas toujours sur la note ; ainsi, le musicien semblait dans son meilleur élément en milieu de performance, lorsqu’il a délaissé le chant pour retourner au rap, et dans sa langue natale (le kirundi, présume-t-on). Alors, là, ça y était : la gestuelle, la prosodie, l’assurance, on aurait préféré un concert complet de textes rappés.