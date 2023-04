Avec «Héritage», Lost s’est retrouvé

Cet Héritage, c’est du lourd. Textes opulents, réflexions profondes, regard aiguisé sur la société. Un long album, aussi, que l’on n’a pas encore su écouter d’un seul coup, de la première à la 22e chanson. On a besoin de s’arrêter en cours de route pour reprendre son souffle. « Ouais, je sais, tout le monde me parle de ça », reconnaît le rappeur Lost, redevenu, avec ce nouvel album, l’une des meilleures plumes du rap québécois, une plume qui exsude aujourd’hui la maturité acquise.

Il y a dans le titre son corollaire : pour qu’il y ait héritage, c’est qu’il y a un testament, suggère-t-on à Lost. Cet album, successeur du Lostalgik, lancé en novembre 2020, a-t-il été imaginé comme s’il allait être son dernier ? « Peut-être, réfléchit-il à voix haute. J’étais un peu indécis par rapport à tout ça [le rap et l’industrie de la musique], je le suis toujours. La première fois que je suis entré en studio, c’était en 2009 ; je suis officiellement dans la game depuis 2015. Je fais de la musique depuis plusieurs années. Or, tu te rends compte, avec le temps, que les motivations changent. Je ne fais plus la musique aujourd’hui pour les mêmes raisons. »

« Le but est différent, les enjeux sont différents. Le fun de faire ça se trouve ailleurs », explique-t-il. Le but ? « Prendre de l’expansion, aller au-delà du Québec », dit Lost, que l’on joint à Paris, par vidéoconférence. « À mes débuts, le marché international ne traversait même pas mon esprit. Je voulais simplement bien faire les choses et faire du rap à Montréal. Faire 12 heures de route pour aller donner un concert en province, je n’imaginais même pas ça possible. Aujourd’hui, ma vision du projet est plus grande et on se donne les moyens d’arriver à notre but. »

Le rap, un exutoire

Et le plaisir de faire du rap ? Car, répétons-le : Héritage est un disque pesant. Le membre du collectif 5Sang14 n’a pas le coeur à la fête. Ses rythmiques qui raclent le fond des haut-parleurs avec un savant alliage de trap, de drill et de références passées — sur la dansante 90’s Baby, par exemple, qui arrive à la fin du premier tiers de l’album pour alléger un brin l’ambiance. « J’ai du fun à lire les messages des fans, qui vont loin parfois, beaucoup de témoignages, répond Lost. J’ai du fun avec le public en concert — le fun vient plus des gens que de la musique telle quelle. »

« Pour moi, la musique est devenue quelque chose de thérapeutique, abonde-t-il. Autrefois, faire du rap m’excitait ; aujourd’hui, c’est mon exutoire. » Lost, qui s’ouvre à nouveau à propos de son passé qu’il qualifie de « tumultueux », se vide la tête sur Héritage avec des chansons coup-de-poing. À commencer par l’extrait Parano, fameuse collaboration avec Loud, qui paraît même moins baveux qu’à son habitude, comme s’il voulait se coller aux propos de son collègue, mesurant très bien la gravité du thème de la chanson.

Dans son texte, Lost évoque la (sur)vie dans son quartier en faisant un parallèle avec la discrimination raciale : pour river le clou, il échantillonne un extrait de la déclaration malheureuse de l’ex-ministre de l’Immigration Jean Boulet lors de la dernière course électorale provinciale : « 80 % des immigrants s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise », avait-il affirmé.

Encore des choses à dire

« J’étais sidéré d’entendre ça, lance le musicien aux racines camerounaises. Qu’un ministre de l’Immigration dise ça m’a consterné : moi, je parle très bien français, comme la majorité des gens que je connais. C’est insultant pour tout le monde, pour tous ces gens qui travaillent, ces parents qui se cassent le dos. Ensuite, bien que ce ne fût pas réfléchi, avec le recul, je trouve que c’est une très bonne chose que Loud soit dans la chanson. Pour ne pas nous tromper de combat : entendons-nous, il ne faut pas en faire un débat d’immigrants face aux Québécois. C’est un débat de la société face à des élus qui doivent représenter l’ensemble des Québécois, mais qui réfléchissent encore en ces termes aujourd’hui et qui n’ont aucune gêne à s’exprimer ainsi. C’était, me semble-t-il, une bonne idée d’utiliser ma plateforme pour le dire, pour qu’on ne l’oublie pas. »

Lost avoue avoir songé à prendre une pause « ou même m’arrêter, mais je ne pense pas qu’Héritage sera mon dernier album. J’ai encore des choses à dire », et il a encore besoin de prendre le temps pour les dire.

« Ce n’est pas un album double, mais un album à l’ancienne : avant, il y avait beaucoup plus de chansons sur les albums et celles-ci étaient plus longues, dit Lost. Moi, je suis de l’école des chansons à trois couplets, alors qu’aujourd’hui, le format a changé, on parle d’un ou deux couplets, avec ou sans refrain. Être différent, à mon sens, c’est justement revenir aux chansons plus longues, avec des textes qui restent en tête et vieillissent mieux. C’est ce que j’ai essayé de faire avec cet album : quelque chose qu’on écoutera longtemps. »

« Le thème de l’héritage, précise-t-il enfin, est lié à ma vie personnelle. Il y a les enfants, la famille, mes parents qui vieillissent, l’âge que j’ai, ce que j’ai bâti avec le temps, ce que j’ai investi dans ma carrière, des trucs auxquels je réfléchis et auxquels je prends mieux conscience. Il y a beaucoup de maturité dans ce projet, c’est ça la vibe : ce qu’on laisse, la manière dont j’ai fait ma marque dans le rap, puis ce qui concerne ma vie privée, ce que je laisse à mes enfants. Mon rôle, en tant que fils, père et mari. »

Héritage Album de Lost disponible sur étiquette Productions 5Sang14 ; le lancement aura lieu le 9 juin au MTelus, dans le cadre des Francofolies.