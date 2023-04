«Glam»: sous les projecteurs avec Lumière

Étienne Côté est déjà assis devant nous depuis quelques minutes. Ça va, oui, merci, la météo et tout ce qu’il faut pour réchauffer la machine. Puis l’enregistreuse est activée, faut bien commencer. La bande rouge défile, c’est son signal : il enfile ses lunettes légèrement teintées à monture translucide. C’est maintenant Lumière qui est là, fin prêt à décortiquer son deuxième disque, dont le titre prend soudainement encore plus de sens : Glam.

Le musicien, entendu depuis une dizaine d’années avec la défunte formation Canailles et sa bien vivante excroissance Bon Enfant, prend un peu l’air qu’il a sur la pochette de son album. On le voit le visage à moitié dans l’ombre, les yeux masqués par les verres fumés qui cachent un regard déterminé, et les bouclettes dorées au vent.

Qui a dit « rock star » ? En fait, Lumière l’est — il a notamment pu briller sur scène lors des premières parties de la vedette française Clara Luciani. Glam ? Complètement, lui qu’on voit souvent bien sapé, le visage décoré, comme une version queer et moderne d’Antoine Gratton et son étoile. Et tout ça se retrouve sur ce disque concept dans lequel le protagoniste quitte la campagne et arrive en ville pour faire carrière en musique — et conquérir le monde, plus spécifiquement Paris, non sans difficulté et sans conséquences sur sa vie.

« Je me rendais compte, en essayant de percer en France, que c’est vraiment difficile ce métier-là, on s’inflige des choses pas possibles, raconte Lumière. On est… on n’est nulle part, on est comme déraciné tout le temps, toujours dans le mouvement. » Sur son premier disque, il partait à la recherche de l’amour, « là, on est passé à une quête de célébrité, celle de devenir un chanteur populaire. Désormais, la quête de mon personnage — ou la mienne — c’est de bûcher, c’est de se dire : “OK, je suis prêt à travailler, j’en fais le serment, je vais tout faire pour essayer de devenir populaire”. »

Lumière touchait à quelque chose de très universel avec son premier disque, mais il ne croit pas que ses 13 chansons sur le monde d’un musicien parlent moins au public. Pour lui, le point de rencontre est clair : la carrière. La sienne fait écho à la nôtre, quoi. « C’est l’envie de toujours avoir plus, c’est de ça que ça parle. Posséder le succès, ça peut se transposer sur posséder la richesse, c’est le rêve, explique-t-il. Ça peut être “je veux être riche”, “je veux avoir ma compagnie” ou “je veux que mes affaires roulent”, ça peut être n’importe quoi, c’est vraiment calqué sur un modèle de croissance. Je pense que c’est difficile de vivre en dehors de ça. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Tout ce qui monte redescend

Le succès en musique, comme la Bourse ou comme en affaires, peut croître rapidement, mais on peut perdre des plumes en chemin. Les sacrifices sont nombreux, même que parfois, les bulles éclatent. C’est écrit et chanté dès les premières lignes de l’album Glam : « Pour devenir une star / Il faut broyer du noir […] Pour vivre de la musique / Il faut se détruire. »

Ici, le destin d’Étienne Côté et celui de son alter ego ne deviennent qu’un. « J’ai laissé des amis, j’ai laissé des amours derrière, avoue-t-il, un sourcil en l’air. Je l’ai rendu un peu plus fantastique dans l’album, mais je le vis quand même : les seules personnes qui m’appellent, ce sont les gens de mon rock band. C’est… c’est vrai. »

Lumière porte les chansons sur ses épaules, mais ses amis musiciens sont partie prenante de l’aventure. « Je veux rouler vers le soleil / M’envoler dans le ciel / Avec mon rock band », chante-t-il dans la pièce justement intitulée Rock band. Glam est réalisé par Alexandre Martel (qui a travaillé sur le Darlène d’Hubert Lenoir), et met en scène plusieurs artisans de la scène musicale alternative québécoise, comme Daphné Brissette (Bon Enfant), Naomie De Lorimier (N Nao) et Eliott Durocher Bundock.

Glam se découpe certes en bouchées autonomes, mais est en quelque sorte formé par les actes d’une même histoire, pas si loin d’un théâtre musical, livré avec intensité. Souvent, on pense à Starmania, que Lumière avoue avoir abondamment consommé. Le disque de Lumière, parfois rythmé, parfois porté sur les ballades, est en fait imbibé de références passées. On pense souvent à Charlebois — Chanson en péril est directement enracinée dans Je reviendrai à Montréal — à Elton John, à Queen, et on plonge par moments dans des claviers et des lignes de guitares que ne renieraient pas les Beatles ou les Rolling Stones.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Performance

Le disque s’est fait dans l’urgence, à l’automne dernier, grâce à la générosité de ses musiciens. Ceux-ci, le muscle créatif bien réchauffé par un été de tournées, ont consacré plusieurs jours de leurs temps libres à créer avec Lumière. « Mais ça se sent qu’on n’est pas dans la dentelle, on est plus bruts. C’est tout le temps live :on recherchait une performance beaucoup plus qu’une perfection. »

L’approche vocale de Lumière va de pair : c’est « assumé », résume-t-il. « J’ai pas peur d’exagérer, même que moi, ma plus grande peur, depuis le début, c’est que mon album soit plate. C’est ce que j’ai dit dès le départ à Alexandre [Martel]. » Ce dernier l’a rapidement rassuré, et lui a donné un conseil : en faire plus que moins.

D’où le côté théâtral, que Lumière embrasse. « Ça m’intéresse, cette fusion-là entre la musique et le théâtre. Je ne pense pas que mes chansons soient insuffisantes à elles-mêmes, mais quand je les compose, clairement, il y a une intention de mettre en scène un personnage, une situation. » Même que la plume de Lumière propose régulièrement deux facettes d’un même moment, par exemple l’artiste qui se démène en façade et qui tremble de doute à l’intérieur.

Le musicien rebondit rapidement sur son premier passage sous les projecteurs du gala de l’ADISQ, en 2021. « C’est vraiment ça. C’est le champagne, cette espèce de spectacle, de présentation de soi-même, tout en étant capable d’affronter son angoisse sociale. Puis de foncer, vraiment être là, se sentir solide. » C’est là quelque chose de totalement glamour, selon sa définition : « C’est une impression de simplicité désinvolte, mais c’est préparé, c’est calculé. » Et Lumière a fait de tout ça un album. Un album pas « plate », en plus.

Glam Lumière, Bonsound