Dans «Le nid» de Blanche Baillargeon, un coeur et des mélodies

Elle est là, tout près de l’entrée, sandwich à peine entamé. Un peu devancée, l’arrivée au petit bistrot de la rue Saint-Zotique… Tant pis pour la bouchée, doit penser Blanche Baillargeon. Se sourire, pour commencer. Faire connaissance, se parler, vite, tout de suite. Fébrilité partagée. Le nid, son deuxième album, a tellement ravi, déjà. Une semaine de joie tout le tour du nid. Quarante minutes d’un concentré de printemps, renouvelable, inépuisable. Il s’agit de comprendre pourquoi. Aimer à ce point-là ! Comment est-ce possible ? C’est si improbable, a priori. Dame ! Des chansons qui n’en sont pas vraiment, qui n’ont pas de refrain, des séquences instrumentales qui étonnent tout en berçant, dans les mêmes morceaux pourtant pas morcelés. Quid ?

« J’ai des réponses », dit en riant la contrebassiste de carrière, l’accompagnatrice aguerrie, l’experte en audaces auprès des DJ Champion, Clémence DesRochers et autres Misses Satchmo, l’indispensable alliée de la Fanfare Pourpour, des Imposteures de Christine Tassan, on en passe et on en oublie tant elle a trimbalé son mastodonte en quelque vingt ans de tribulations. « Je pense que c’est parce que je compose tout en chantant. Tout est mélodie, donc tout est chantable. Ça part de la voix humaine. L’expression pure de la musique, pour moi, ne part d’aucune technique, d’aucune conception cérébrale. »

La bonne poussée

Et comment on fait ça quand on a excellé en arrangements jazz au cégep de Saint-Laurent et qu’on a étudié à fond la contrebasse à l’Université de Montréal ? La réponse simple : il faut passer par là pour oublier la technique. Maîtrise et intégration du savoir. Son complément d’information : « Ça peut arriver quand tu te trouves dans une situation où tu n’as pas le temps de penser. » Volontairement ou pas, comprend-on, au gré des circonstances ou selon une méthode éprouvée. « Bon nombre des pièces de l’album proviennent de deux sessions de composition intensive. Ce qu’on appelle des marathons de composition. C’est un exercice, au départ. Tu te lèves à 8 h, et à 9 h tu commences. Tu rentres au bureau, comme qui dirait. À 5 h de l’après-midi, c’est terminé. T’as pas eu le temps de manger, rien : l’exigence, c’est de composer douze pièces en dedans de huit heures. Enregistrées, parce que le soir, les participants se retrouvent, et on écoute. »

Intense, dit-elle. Violent, oui ! « Tu frappes des murs, tu n’as plus la moindre idée. C’est terrible ! Mais ce que ça fait, c’est que tu n’attends pas l’inspiration. Tu joues, tu pars dans une autre direction, go ! Fatigue, pas fatigue. La frustration fait monter les émotions, il faut qu’il se passe de quoi ! J’avais mon piano, un peu de percus, c’est tout. Je savais que je n’aurais pas le temps d’écrire de textes. Je pouvais chanter des mélodies, un peu comme des vocalises. Mais des vocalises, c’est pas comme des mots. »

La rencontre

C’est là qu’intervient le poète Patrice Desbiens. Pas lui, son recueil de 2014 intitulé Grosse guitare rouge. Qui traînait sur le piano, attendant son heure. Tiens, si on l’ouvrait, il y a des mots là-dedans, non ? « Vraiment, c’est un hasard merveilleux. Ça s’est ouvert à une page, et j’ai essayé les mots sur la mélodie en train. Ça a pris 32 secondes et c’était fini. Ça se mariait tellement : “tu enlèves ta robe lentement / les bras en l’air / comme un arbre qui perd ses feuilles / il te regarde faire doucement / et le désir / souffle sur toi nue / comme / l’aube”. »

Quand on écoute le résultat, la rencontre ne semble pas du tout fortuite. Tout coule de source. Une minute pour suivre le courant des mots, une minute de musique sans mots, extrapolation orchestrée, pour bien voir l’arbre, les feuilles, la robe, et puis une autre minute pour redire le poème avec des images plein la tête. Expérience sensorielle extraordinaire. Douceur du timbre, les mots et les arrangements qu’il fallait pour rendre avec justesse l’exquise beauté d’un instant d’éternité.

Il y a trois poèmes du même recueil ainsi lovés aux airs de Blanche Baillargeon. Elle a écrit les autres, et trois pièces instrumentales s’immiscent dans l’ensemble ainsi composé. Un nid. Un lieu où l’on est bien. Où l’on naît, où l’on sort la tête, où l’on finit par s’enhardir et s’envoler. Même avec une contrebasse bien lourde, même quand on ajoute une clarinette qui va vibrer dans les notes les plus basses du registre, on peut se lancer dans le vide et être porté dans le mouvement.

Du jazz sans jazz

« Je ne savais pas non plus que c’était possible. Je n’ai pas beaucoup de compositions à mon actif, j’ai surtout été un soutien avec ma contrebasse. Il fallait essayer, la séance intensive a été la poussée, et il fallait aussi le quelque chose d’inespéré en plus, et ça a été les mots de Patrice Desbiens. »

Et il fallait trouver une manière à elle : sa sorte de combinatoire. Un art de la juxtaposition, pourrait-on dire. Les mots sans trop de bruit autour, le coussin de la contrebasse, ici un piano, là des guitares (des acoustiques, des électriques parfois « pas trop propres »), puis, à mi-chemin, un déploiement instrumental : violoncelle, clarinette, flûtes, percussions, batterie au besoin. Comme si les mélodies avaient deux façons d’exister, l’une à proximité, l’autre dans le paysage.

« Ce sont des musiciens de jazz, pour la plupart, à qui j’ai dit : “Ne jouez pas de jazz.” Tout le monde a respecté la consigne, sauf Alexis French, qui n’a pas pu se retenir et qui s’est laissé aller à la trompette ! C’est bien parce que ça jaillit. Mais des musiciens de jazz qui se retiennent, qui se mettent au service des mélodies, c’est la plus grande générosité qu’on puisse imaginer : ça s’entend, je crois. » Oh que oui. Dans Le vol, ça pourrait décrocher en improvisations, mais c’est juste assez Brubeck dans la mesure pour en jouir sans s’y abandonner. Délicatesse à tous les détours.

Aller où la mélodie va

Tout l’album est ainsi tendrement épris de liberté, mais sans se lâcher lousse. Le désir est bien plus agréable quand il n’est pas instantanément satisfait : dans La chambre comme la mer, dans La nuit sera courte, finalement, dans Sous tes yeux le printemps, dans Le bateau (où une seule note tient la barre), on avance tranquillement, parfois on s’arrête pour regarder, parfois on danse (il y a au milieu du disque des escales latines fort dynamiques), mais le plus souvent on va où la mélodie va. « Rien n’est forcé. Il y a beaucoup, beaucoup d’heures de travail pour que ce ne soit jamais trop, et jamais plat non plus, c’est un équilibre précaire, mais je pense qu’à la fin, ça se laisse écouter. »

Un très beau livre fait à la main, tiré à 450 exemplaires, accompagne le disque, également accessible en téléchargement numérique. « La musique, on veut y toucher. Moi, c’est de là que je viens. J’ai grandi dans un monde où la musique était à portée de la main. »

Dans l’empressement à parler de l’album, on n’a jamais précisé que Blanche est la fille de Paule Baillargeon et Luc Courchesne, artistes tous deux, et la belle-fille du regretté Yves Laferrière, musicien qui participa à bien des aventures, dont le groupe Contraction. « C’est moi qui ai sa basse. Et c’est à lui que je dédie l’album. »

C’est si bien dit, avec le même soin que pour tout ce disque. « À Yves, parti, et grâce à qui la musique. »