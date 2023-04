«Roméo et Juliette», Orchestre philharmonique de Strasbourg

Heureux mélomanes strasbourgeois ! Passionné de Berlioz, John Nelson poursuit avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg une intégrale qui fera date. Le Choeur de l’Opéra national du Rhin est associé au Coro Gulbenkian dans Roméo et Juliette avec, comme dans les volets précédents (Les Troyens, La damnation de Faust), une distribution de haut vol autour de Joyce DiDonato, le minutage étant complété par la scène lyrique Cléopâtre. Celle-ci est un atout non négligeable, l’expressivité de DiDonato étant relayée par la direction très raffinée de John Nelson (superbe « Méditation » !). Le chef fuit tout épaississement et toute vulgarité dans Berlioz : la fluidité du geste musical est le grand atout de son Roméo et Juliette, oeuvre qui gagne à ne pas être dirigée de manière trop lente et pompeuse. Nous préférons cette manière cursive à celle de Colin Davis, plus solennelle. Les solistes, même s’il était grand temps pour Maltman, sont remarquables. Parution importante, voire déterminante, malgré quelques duretés dans la captation des choeurs.

Roméo et Juliette ★★★★ 1/2 Classique Berlioz, DiDonato, Dubois, Maltman, dir. J. Nelson, Erato 2 CD 5054197481383