«“Darling the Dawn”», ALL HANDS_MAKE LIGHT

Postulons d’emblée ceci : Ariel Engle (La Force) possède l’une des plus belles voix de la scène musicale montréalaise. Cela saute à nouveau aux oreilles sur Darling the Dawn, le magnifique premier album du nouveau projet avant-pop-shoegaze-ambient créé en duo avec nul autre qu’Efrim Manuel Menuck (Godspeed You ! Black Emperor, Thee Silver Mt. Zion). Avec la collaboration de la violoniste Jessica Moss et du batteur Liam O’Neill (SUUNS), ALL HANDS_MAKE LIGHT offre un album de puissants contrastes, entre les voix d’Ariel et d’Efrim d’abord, puis entre la douceur des mélodies et des harmonies et la tonitruante charge orchestrale qui les remue, comme en témoignent les dix saisissantes minutes de We Live on a Fucking Planet and Baby That’s the Sun. La notion de l’« aube » de notre civilisation est le moteur du projet, mais l’espoir perce néanmoins l’apocalypse musicale, comme une éclaircie entre deux orages, ainsi que, résume Efrim, « le travail que nous faisons tous à essayer de construire une maison sous un déluge sans fin ».



“Darling the Dawn” ★★★★ Expérimental ALL HANDS_MAKE LIGHT, Constellation