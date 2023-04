«7e Symphonie» d’Anton Bruckner, Paavo Järvi et le Tonhalle-Orchester de Zurich

Grand cas est fait, ici ou là, de cette nouvelle 7e Symphonie de Bruckner par Paavo Järvi, sa seconde après un enregistrement chez RCA. Se pose donc la question s’il y a là une révélation particulière et la réponse est : « non ». Il y a en premier lieu une grande intelligence des rapports de tempos dans le 2e mouvement. Mais en regard de cette réflexion-là, le 1er volet demandait d’être relu à son tour, alors qu’il se traîne « as usual » avec une belle gourmandise pour les contrechants. Par ailleurs, la conduite logique et professionnelle des choses ne doit pas faire oublier que des chefs tels qu’Eugen Jochum (DG, EMI) ont tiré nettement plus du finale. Dernier point, et non des moindres : nul ne peut nier que la discographie est surchargée et que pour accoter Vienne, Berlin, Amsterdam et la Radio bavaroise, il faudrait autre chose qu’une jolie version conventionnelle. On comparera donc simplement Järvi-Zürich et Abbado-Vienne, par exemple dans les dernières minutes du 2e mouvement, pour remettre quelques idées et valeurs en place.



Bruckner 7e Symphonie ★★★ 1/2 Classique Paavo Järvi et le Tonhalle-Orchester Zürich, Alpha 932