«First Two Pages of Frankenstein», The National

Mise en garde : si vous cherchez des chansons pour vous remonter le moral, cherchez ailleurs que sur ce neuvième album des héros indie rock américains. Éternel taciturne, le parolier et chanteur Matt Berninger a la voix plus belle et triste que jamais, chantant les secousses secondaires du séisme d’une rupture amoureuse (sur Eucalyptus, entre autres) imaginée dans le doute sur l’avenir de The National. Ainsi, hormis quelques ponctions rock qui brisent la monotonie — on retiendra surtout Tropic Morning News, ses couplets et son refrain tournant sans arrêt comme un carrousel —, le reste coule douloureusement au fil de mélodies simples et jolies, profitant d’une réalisation impeccablement conçue, riche en atmosphères électroniques et en orchestrations de cordes bien dosées. Le groupe compte sur le soutien de prestigieux invités : Sufjan Stevens sur la moelleuse Once Upon a Poolside en ouverture, Phoebe Bridgers sur les deux meilleures (This Isn’t Helping et Your Mind Is Not Your Friend) et Taylor Swift sur The Alcott. En concert à Montréal le 5 août, à l’affiche d’Osheaga.



First Two Pages of Frankenstein ★★★ Rock The National, 4AD